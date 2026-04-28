ABD ve İran 3 aşamalı planda uzlaşıyor mu?

ABD ile İran arasındaki müzakerelere aşina kaynaklar CNN’e yaptığı açıklamada, Pakistan’da yeni bir görüşme turu yapılmamış olsa da tarafların “göründüğü kadar uzak olmadığını” belirtti. Görüşmelerin perde arkasında yoğun şekilde sürdüğü ve aşamalı bir anlaşma üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

ABD ile İran arasında Pakistan’da beklenen yeni müzakere turu gerçekleşmese de, diplomatik temasların devam ettiği bildirildi. Görüşmelere yakın kaynaklar, tarafların birbirine sanıldığı kadar uzak olmadığını aktardı.

AŞAMALI ANLAŞMA PLANI

Kaynaklara göre, müzakereler aşamalı bir anlaşma üzerine yoğunlaşmış durumda. Planın ilk aşaması, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu savaş öncesi statükoya döndürmeyi ve gemilerin kısıtlama olmadan geçişine izin verilmesini hedefliyor.

NÜKLEER KONU SONRAKİ AŞAMAYA BIRAKILDI

Son günlerde İran’ın yaptığı öneriye benzer şekilde, nükleer konunun daha sonraki bir aşamada ele alınmasının planlandığı belirtildi. Kaynaklar, arabulucuların taraflar üzerinde “baskı kurduğunu” ve önümüzdeki günlerin “kritik” olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU

Görüşmelerin iptal olmasının ardından İran’ın ABD’ye 3 aşamalı bir plan talebini ilettiği öğrenilmişti. Buna göre İran’ın ilk aşama için talebi İran ve Lübnan’a yönelik saldırıların şartsız olarak durması ve tekrar saldırı olmayacağına dair garanti verilmesi. 2’nci aşamada ise Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için görüşmeler öngörülürken en son ise İran’ın nükleer stoğu ile ilgili müzakereler planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

