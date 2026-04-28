Sterlin uçtu, Türkiye "ucuz cennet" oldu! İngilizler akın ediyor

İngiliz medyası, Türk Lirası’nın son yıllardaki değer kaybının turizmde beklenmedik bir etki yarattığını yazdı. Artan kur farkı sayesinde Türkiye, İngiliz tatilciler için her zamankinden daha cazip hale gelirken, rezervasyonlarda dikkat çeken bir sıçrama yaşanıyor.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Türkiye’ye yönelik turizm ilgisindeki artışı dikkat çekici bir başlıkla gündeme taşıdı. Gazete "Türkiye'de tatil yapmak 2024'ün yarı fiyatına" başlığıyla, Türk Lirası’nın İngiliz sterlini karşısındaki değer kaybının, Türkiye’yi İngiliz turistler için “çok daha ucuz” bir destinasyon haline getirdiğini yazdı.

Haberde, Türkiye’nin uzun yıllardır İngiliz tatilcilerin gözde rotalarından biri olduğu vurgulanırken, özellikle yaz aylarında sahil bölgelerine yoğun ilgi gösterildiği hatırlatıldı. Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, seyahat uyarıları ve bölgesel belirsizliklere rağmen, turist talebinde düşüş yerine artış yaşandığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DE TATİL MALİYETİ GÜN GEÇTİKÇE GERİLİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, özellikle Suriye sınırına yakın bazı bölgeler için güvenlik uyarılarını sürdürdüğü belirtilirken, bu durumun turistlerin Türkiye tercihini ciddi ölçüde etkilemediği ifade edildi.

Haberde yer verilen verilere göre, tatil rezervasyon platformu On the Beach tarafından paylaşılan istatistikler, Türkiye’ye yönelik talebin bu ay itibarıyla yüzde 57 oranında arttığını ortaya koydu. Aynı verilere göre, Türkiye’de tatil yapmanın maliyeti de önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde geriledi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR

Ekonomik veriler de bu tabloyu destekliyor. Türk Lirası’nın 2026 yılında 2024’e göre yaklaşık yüzde 51 oranında değer kaybettiği belirtilirken, kurun 1 sterlin karşısında 40,33 TL seviyesinden 60,69 TL’ye yükseldiği aktarıldı. Bu değişim, İngiliz turistler açısından harcama gücünü ciddi ölçüde artırdı.

DESTİNASYON ÖNERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazete, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan turistlere çeşitli destinasyon önerilerinde de bulundu. İstanbul’da Ayasofya ve Dolmabahçe Sarayı öne çıkarılırken, doğa ve tarih meraklıları için Pamukkale ve Efes Antik Kenti tavsiye edildi. Ayrıca Antalya’nın tarihi dokusuyla bilinen Kaleiçi ile alışverişin kalbi Kapalıçarşı da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında gösterildi.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin döviz avantajıyla turizmde rekabet gücünü artırdığını ortaya koyarken, önümüzdeki yaz sezonunda da benzer bir yoğunluğun yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

