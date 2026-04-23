Devlet erkanı Anıtkabir'de buluştu

TBMM 23 Nisan kutlama programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından saat 09:00'da TBMM Atatürk Anıtı’na Çelenk Bırakma Töreni ile başladı.

MECLİS'TE 23 NİSAN PROGRAMI ÇELENK BIRAKMA TÖRENİYLE BAŞLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü kutlamaları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilen bu törenin ardından kutlamalar, gün boyu devam edecek olan resmi program çerçevesinde sürecek.

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE BULUŞTU

Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında, TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Programın bir sonraki ayağında ise Ulus’taki tarihi Birinci Meclis binasında tören düzenlenecek.

MAKAM KOLTUKLARI ÇOCUKLARA DEVREDİLECEK

23 Nisan kutlamalarının gelenekselleşen makam devri töreninde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek. Meclis’teki bayram mesaisi, saat 14:00’te Genel Kurul’da düzenlenecek "23 Nisan Özel Oturumu" ile devam edecek.

Günün son resmi etkinliği olarak ise akşam saatlerinde TBMM Tören Salonu’nda geleneksel 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

23 Nisan özel programı sırasıyla şu şekilde: Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma.

Anıtkabir Ziyareti: TBMM Başkanı ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Birinci Meclis Töreni: Ulus'taki Eski Meclis binasında tarihi tören yapılacak.

Makam Devri: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek.

14:00 - Özel Oturum: Genel Kurul'da Numan Kurtulmuş başkanlığında "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak.

Akşam: TBMM Tören Salonu’nda geleneksel 23 Nisan resepsiyonu verilecek.

SİYASİLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Siyasiler sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz ve sevgili yavrularımız, 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş adımlarının atıldığı, milli egemenliğimizin ilan edildiği ve gelecek nesiller düşünülerek çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır. Sevgili çocuklar, bayram sizindir, Meclis sizindir, memleket sizindir. Fakat daha önemlisi, bugünden yarına geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecektir. Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin kurucu kadrolarını, istiklal uğruna can veren şehitlerimizi, fedakarlık gösteren gazilerimizi ve millet iradesine emek vermiş tüm milletvekillerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Egemenlik milletin, gelecek evlatlarımızındır. Gülüşleriyle, neşeleriyle, heyecanlarıyla dünyayı güzelleştiren, gözlerindeki parıltıyla yarınımızı aydınlatan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur. Aziz milletimiz, en zor şartlarda dahi bu çatı altında kenetlenerek istiklaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi başta olmak üzere milli iradeye yönelen tüm tehditler karşısında dimdik duran Gazi Meclisimiz, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmesi, geleceğimize duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: