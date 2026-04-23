7 öğrencili okul doldu taştı: 77 kişinin katılımı ile 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki 7 öğrencili Murat Köyü İlkokulu'nda çalışan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, çevre köylerdeki 70 öğrenciyi görev yaptığı okulda bir araya getirip, 23 Nisan programı düzenledi.

Solhan ilçesine bağlı Murat köyündeki Murat Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, 7 öğrencinin bulunduğu okulda kutlamaların daha coşkulu olması için çevre köylerdeki öğrencileri davet etti.

Özgür Özel 23 Nisan'da makam koltuğunu Hataylı Elisa Dok'a devrettiÖzgür Özel 23 Nisan'da makam koltuğunu Hataylı Elisa Dok'a devretti

ŞİİRLER OKUYUP ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER SUNDULAR

Öztürk’ün kendi imkanlarıyla ayarladığı servislerle 8 okuldan getirilen yaklaşık 70 öğrenci, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI"

Öğretmen Mahsum Öztürk, çocukların 23 Nisan’ı bir arada kutladığını belirterek, "Kendi okulumda sadece 7 öğrencim var. Bu nedenle 23 Nisan’ın yeterince coşkulu geçmeyeceğini düşündüm. Solhan merkezde bulunan 8 farklı köy okulundan öğrencileri, kendi imkanlarımla ayarladığım servislerle taşıyarak getirdik. Yaklaşık 70 öğrenciyi bir araya getirdik. Çocuklarımız burada bayramı büyük bir coşkuyla kutladı” dedi. DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Kayıtlara “intihar” diye geçmişti! Genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayıtlara “intihar” diye geçmişti! Genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi
Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi
Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi
Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi