7 öğrencili okul doldu taştı: 77 kişinin katılımı ile 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Solhan ilçesine bağlı Murat köyündeki Murat Köyü İlkokulu'nda görev yapan müdür ve öğretmen Mahsum Öztürk, 7 öğrencinin bulunduğu okulda kutlamaların daha coşkulu olması için çevre köylerdeki öğrencileri davet etti.

Özgür Özel 23 Nisan'da makam koltuğunu Hataylı Elisa Dok'a devretti

ŞİİRLER OKUYUP ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER SUNDULAR

Öztürk’ün kendi imkanlarıyla ayarladığı servislerle 8 okuldan getirilen yaklaşık 70 öğrenci, şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI"

Öğretmen Mahsum Öztürk, çocukların 23 Nisan’ı bir arada kutladığını belirterek, "Kendi okulumda sadece 7 öğrencim var. Bu nedenle 23 Nisan’ın yeterince coşkulu geçmeyeceğini düşündüm. Solhan merkezde bulunan 8 farklı köy okulundan öğrencileri, kendi imkanlarımla ayarladığım servislerle taşıyarak getirdik. Yaklaşık 70 öğrenciyi bir araya getirdik. Çocuklarımız burada bayramı büyük bir coşkuyla kutladı” dedi. DHA)