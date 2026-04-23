Madencilerin çocukları direnişe katıldı! 23 Nisan'da baba oğul birlikte ağladı

Haklarını alabilmek için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin başlattığı açlık grevi, dördüncü gününde devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda haklarını arayan madencilere, çocukları da destek verdi.

Yıldızlar SSS Holding önünde devam eden eylemde; madenci babası Hasan Eliko'ya desteğe gelen sekiz yaşındaki Efe, babasının beş aydır maaş alamadığını belirterek bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

MADENCİ VE OĞLU GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Babasına yapılanlara tepki gösteren küçük çocuk, gözyaşları içinde: "Hakkını alamıyorlar, maaşlarını alamıyorlar. Haklarını, maaşlarını vermiyorlar. O yüzden ağlıyorum." dedi.

İş güvenliğinin sağlanması ve maaşlarının zamanında ödenmesi talebiyle eylem başlatan madencilerden Hasan Eliko; çocuğunun 23 Nisan kutlamalarına katılması gerekirken, kendisini eylem yapmak zorunda bırakan işverene tepki gösterdi.

"OKULDA GÖSTERİM VARDI AMA BABAMA DESTEK İÇİN BURAYA GELDİM"

Bir başka madenci çocuğu ise bugün 23 Nisan töreni olduğunu ancak direnişteki babasına desteğe geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim okulda gösterim vardı fakat ben babamın yanında olmak için buraya geldim. Benim babam burada bayıldı, hastalığı var. Kaç gündür yürüyor bir de açlık grevine girmişler. Ben çok üzüldüm"

"ÇOCUĞUMA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALAMADIM"

2 çocuk babası Eliko, bugün kızının doğum günü olduğunu ancak hediye alamadığını belirterek yetkililere şöyle seslendi:

"Buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz. Bizim bir an önce hakkımızı versinler. Artık ayakta duracak halimiz kalmadı. Yorulduk; dört gündür açız, açlık grevindeyiz. Herkes yorgun, herkes bitkin. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Evime ekmek götüremiyorum! Doğum günü hediyesi bile alamadım. Duyun artık sesimizi! Bugün bu çocuğun burada olması gerekmezdi. 23 Nisan'da kutlama alanında olması gerekirken babasının hakkı için burada. Ücretli izin dayatmasından bıktık; artık buna son versinler."

"BU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YÖNETENLERİN AYIBIDIR"

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da çocukların bayram kutlaması gerekirken eylem alanında olmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: