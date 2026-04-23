Giresun’da heyelan felaketi! İşçiler kıl payı kurtuldu
Giresun’un Develi ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait maden fabrikasında, geçtiğimiz akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle maden çalışma sahasında bulunan sondaj makinesi , kayan toprak kütlesinin altında kaldı.
İŞÇİLER TOPRAK ALTINA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU!
Yamaç arazideki toprak hareketliliğini fark eden işçiler, bölgeden uzaklaşarak toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!
Heyelanın yaşandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Söz konusu görüntülerde, iş makinesinin heyelanla kayan toprağın altında kaldığı, çevreyi toz bulutunun kapladığı, panik yaşayan işçilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. (DHA)