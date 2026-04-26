Özel'den Mine Kırıkkanat'a Kılıçdaroğlu tepkisi

CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından kullandığı "kılıç artığı" ifadesine tepki gösterip, "Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun andımızın kaldırılmasını istediği iddia edilen bir haber paylaşımına, "kripto kılıç artığı" yorumunu yaptı. Bu yorum birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.

TEPKİLER ÇOĞALINCA ÖZÜR DİLEDİ

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun soyadından yola çıkarak benzetme yaptığını belirtereke, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" şeklinde bir açıklama ile özür diledi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DE SERT TEPKİ

CHP Lideri Özgür Özel de, Kırıkkanat'ın kullandığı ifadeye sert tepki gösterdi.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış.

Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir.

Tek kelime ile KINIYORUM."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

