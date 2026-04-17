Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Elde edilen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan R.T. ve Ü.D. yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler M.Ş. ve oğlu M.R.Ş. gözaltına alındı. (AA)