Kayseri'de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan R.T. ve Ü.D. yaralandı.
Trafik magandası terör estirdi: Silahlı kavgada 1 yaralı
GÖZALTINA ALINDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kız kaçırma kavgasında silahlı çatışma! 2 kardeş öldü
Şüpheliler M.Ş. ve oğlu M.R.Ş. gözaltına alındı. (AA)
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir