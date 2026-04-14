Trafik magandası terör estirdi: Silahlı kavgada 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte meydana gelen yol verme tartışmasında; kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, aracıyla takip ettiği Abdülkadir C.'yi silahla vurarak yaraladı.

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK MAGANDASI TERÖR ESTİRDİ

Olay, ilçeye bağlı Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında caddede seyir halinde olan Abdülkadir C. ile içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobildekiler arasında tartışma çıktı.

"Yol verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Abdülkadir C. yoluna devam ederken, diğer otomobilin sürücüsü ise onu takip etmeye başladı.

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı maganda dehşeti! Trafikte ölüm tehditleri savurdu

SİLAHLI SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kısa süreli takibin ardından taraflar Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde araçlarını durdurdu. Bu sırada aracından inen Abdülkadir C.’ye, diğer otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden üç kurşunla yaralanarak yere düşen Abdülkadir C., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)