Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki İ.A., evde çıkan tartışma sonucu 46 yaşındaki oğlu Kemal Arbasun'u bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli baba ilk ifadesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu iddia ettiği oğlunun kendisine saldırıp boğazını sıkması üzerine cinayeti işlediğini öne sürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine baba İ.A., eline geçirdiği bıçakla oğlu Kemal Arbasun'u göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan Kemal Arbasun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

"BOĞAZIMI SIKTI, DAYANAMADIM"

Olayın ardından cinayet şüphelisi baba İ.A., suç aleti olan bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde; oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, olay esnasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu duruma dayanamadığı için kendini korumak amacıyla onu bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin apartman dairesinde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Kemal Arbasun'un cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

