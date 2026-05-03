Mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri yaralandı

Safranbolu ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda evde mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan araç refüje çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi Utku Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evini saran dumanları fark eden 76 yaşındaki Satuk Baştağ, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEDİYİ KURTARAN İTFAİYE ERİ BAŞINDAN YARALANDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları esnasında, evde mahsur kalan bir kediyi kurtaran itfaiye eri Y.E. başından hafif şekilde yaralandı.

Maddi hasara yol açan yangının ardından, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi güvenli bir şekilde hayvan barınağına teslim edildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)