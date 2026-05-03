1 yaşındaki Güllizar bebeğin kafatasında kırık tespit edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evlerinin açık kalan kapısından çıkan 1 yaşındaki Güllizar bebek merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve kafatasında kırık tespit edilen küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BEBEĞİN KAFATASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yürümeye başlayan 1 yaşındaki Güllüzar Y., dairenin açık bırakılan kapısından dışarı çıkarak merdivenlere yöneldi. Dengesini kaybederek merdivenlerden düşen bebek yaralandı.

Durumu fark eden ailesi, yaralı bebeği kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk tetkiklerde küçük çocuğun kafatasında kırık olduğu tespit edildi.

Güllüzar Y., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

