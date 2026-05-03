BUDO'dan hava koşulları nedeniyle iptal

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yolculara ve kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenen karşılıklı seferlerin hava muhalefeti engeline takıldığı bildirildi.

Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı!

Yapılan duyuruya göre, Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında planlanan toplam 6 sefer, deniz koşullarının elverişsizliği sebebiyle programdan çıkarıldı.

SABAH SEFERLERİ İPTAL

Yapılan duyuruya göre iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergahları şu şekildedir:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) (DHA)