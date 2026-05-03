BUDO'dan hava koşulları nedeniyle iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), sabah saatlerinde Bursa, İstanbul ve Armutlu güzergahlarında yapılması planlanan 6 seferin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. İptal kararı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yolcularla paylaşıldı.
Yapılan duyuruya göre, Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında planlanan toplam 6 sefer, deniz koşullarının elverişsizliği sebebiyle programdan çıkarıldı.
SABAH SEFERLERİ İPTAL
Yapılan duyuruya göre iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergahları şu şekildedir:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) (DHA)