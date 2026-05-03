Asgari ücretlinin bir saatlik emeği bir domatese denk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Ömer Şahin'in sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, gıda fiyatlarındaki güncel tabloyu ortaya koydu. Şahin'in paylaştığı fotoğrafa göre, tek bir iri pembe domatesin fiyatı 111,57 TL'ye ulaştı.

TARTIYA YANSIYAN FİYATLAR

Mahalle marketinde kilogram fiyatını görerek tek bir ürünü tarttırdığını belirten Şahin, tartının görselini paylaştı.

Şahin, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda fiyatlara tepkisini, "Çarşı-pazar ateş pahası. Mutfakta yangın var." ifadeleriyle dile getirdi.

BİR SAATLİK EMEK, BİR ADET DOMATES

2026 yılı itibarıyla 28 bin 75 lira alan asgari ücretli bir çalışanın saatlik net kazancı 124,78 TL olarak hesaplanıyor. Market raflarındaki ve pazardaki bu fiyatlamalar, asgari ücretli çalışan için artık sadece cebin değil, emeğin de sınırını belirliyor. Asgari ücretli bir vatandaşın yaklaşık bir saatlik mesaisi, yalnızca 558 gramlık tek bir domatesin fiyatını (111,57 TL) karşılamaya yetiyor.