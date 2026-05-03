Asgari ücretlinin bir saatlik emeği bir domatese denk

Asgari ücretlinin bir saatlik emeği bir domatese denk
Yayınlanma:
Tek bir pembe domatesin 111,57 TL'den satıldığı piyasa şartlarında, saatlik kazancı 124,78 TL olan asgari ücretli bir çalışanın bir saatlik mesaisi sadece bir adet domatese denk geliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Ömer Şahin'in sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, gıda fiyatlarındaki güncel tabloyu ortaya koydu. Şahin'in paylaştığı fotoğrafa göre, tek bir iri pembe domatesin fiyatı 111,57 TL'ye ulaştı.

TARTIYA YANSIYAN FİYATLAR

Mahalle marketinde kilogram fiyatını görerek tek bir ürünü tarttırdığını belirten Şahin, tartının görselini paylaştı.

omersahin.jpg

Şahin, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda fiyatlara tepkisini, "Çarşı-pazar ateş pahası. Mutfakta yangın var." ifadeleriyle dile getirdi.

Elma dalında 18 TL markette 92 TL! Aradaki fark dudak uçuklattıElma dalında 18 TL markette 92 TL! Aradaki fark dudak uçuklattı

BİR SAATLİK EMEK, BİR ADET DOMATES

2026 yılı itibarıyla 28 bin 75 lira alan asgari ücretli bir çalışanın saatlik net kazancı 124,78 TL olarak hesaplanıyor. Market raflarındaki ve pazardaki bu fiyatlamalar, asgari ücretli çalışan için artık sadece cebin değil, emeğin de sınırını belirliyor. Asgari ücretli bir vatandaşın yaklaşık bir saatlik mesaisi, yalnızca 558 gramlık tek bir domatesin fiyatını (111,57 TL) karşılamaya yetiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Cadde üzerinde gördüğü husumetlisini bıçakladı!
Cadde üzerinde gördüğü husumetlisini bıçakladı!