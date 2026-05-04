İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Karabağlar Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler A.D. (28), H.Ş. (24) ve Ş.A. (26) takibe alındı.

POLİSİ FARK EDİP KAÇTILAR

Şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edildi. Takibin ardından önceki gün şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisi fark eden 3 şüpheli kaçtı ancak ekiplerin takibiyle yakalandı.

Araçta uyuşturucu bulundu 3 kişi tutuklandı

Şüphelilerin kaçmaya çalışırken attıkları poşet ile motosikletlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 kilo 705 gram skunk, ruhsatsız 2 tabanca, 11 tabanca mermisi ve 1'i anahtar şeklinde 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)