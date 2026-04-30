Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aile iddianameye itiraz etti!

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aile iddianameye itiraz etti!
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Acılı aile, şüpheliye yöneltilen suçlamanın doğru şekilde değerlendirilmediğini savunarak, iddianamenin geri gönderilmesini ve yeniden düzenlenmesini talep etti.

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart’ta yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi, cinayet şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında düzenlenen iddianameye karşı mahkemeye bir dilekçe sundu.

Dilekçede, suçun nitelendirilmesinin hatalı yapıldığı belirtilerek Kadayıfçıoğlu’nun yalnızca 'kasten öldürme' suçundan değil, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli için müebbet hapis cezası talep edildiği, dosyanın ise Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde inceleme aşamasında bulunduğu öğrenildi. Kundakçı ailesi ise avukatları aracılığıyla sundukları dilekçede, suç vasfının eksik değerlendirildiğini savundu.

Dilekçede, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği vurgulanarak, eylemin planlı şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu nedenle olayın 'tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

'İDDİANAMEDE HATALI DEĞERLENDİRMELER YAPILMIŞTIR'

Ailenin avukatının sunduğu dilekçede ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada tanık olarak yer almasının yanlış olduğu ileri sürüldü. Şüphelinin esas hedefinin Vahap Canbay olduğuna dikkat çekilen dilekçede, araca ateş edilmesi nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Ayrıca, bu kişilere yönelik eylemlerin de 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği dile getirildi.

Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iadesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yeniden yargılanmasını talep edildiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

