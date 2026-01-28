Sosyal medyada "hamburger vakası" olarak gündeme gelen ve özel üyelik sistemiyle çalıştığı iddia edilen Zmash Burger isimli restoran hakkında yasal süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, kamuoyunda tepki çeken "ayrımcı hizmet" modeliyle ilgili ekiplerin hızlıca harekete geçtiğini duyurdu.

SORUŞTURMANIN HUKUKİ DAYANAĞI VE İDDİALAR

Zmash Burger şartla müşteri alıyordu

Bakanlık tarafından yürütülen inceleme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde şu iki ana başlık üzerinden yürütülüyor:

İnceleme Başlığı İhlal Nedeni Satıştan Kaçınma İşletmenin kapasitesi olmasına rağmen keyfi olarak hizmet vermemesi. Haksız Ticari Uygulama Müşteriler arasında referans veya geçmişe dayalı ayrımcılık yapılması. Adil Ticaret Düzeni Eşit şartlarda hizmete erişim hakkının ihlal edilmesi.

BAKANLIKTAN 'AKÇAABAT KÖFTELİ' GÖNDERME

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, soruşturmayı duyururken işletmelerin keyfi kurallar koyarak müşteri seçemeyeceğini vurguladı.

Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.



İşletmelerin keyfî biçimde satıştan… https://t.co/wYU5SzFSPL — Bekir Kaplan ???????? (@bekir_kaplan) January 27, 2026

Kaplan’ın açıklamasında yer alan dikkat çekici ifadeler şöyle:

"İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir. Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız."

MÜŞTERİ SEÇMEK YASAL MI?

Mevcut tüketici yasalarına göre, bir işletmenin sunduğu mal veya hizmeti, haklı bir sebep olmaksızın satmaktan kaçınması yasak. "Sadece tanıdıklara hizmet veriyorum" veya "Günde sadece 10 kişi alıyorum" gibi yaklaşımlar, özellikle ticari ruhsatı bulunan ve halka açık faaliyet gösteren bir işletme için "haksız ticari uygulama" olarak değerlendiriliyor.

Denetimler sonucunda usulsüzlük tespiti yapılması durumunda işletmeye ağır idari para cezaları uygulanması bekleniyor.