Referans ve şartla müşteri alıyordu: Ünlü burgerci hakkında inceleme başlatıldı!

İstanbul'da günde sadece 10 kişiye hizmet veren ve rezervasyon için "referans" ya da "daha önce gitmiş olma" şartı arayan Zmash Burger, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık, işletmenin müşteri seçme ve satıştan kaçınma eylemlerini "haksız ticari uygulama" kapsamında incelemeye aldı.

Sosyal medyada "hamburger vakası" olarak gündeme gelen ve özel üyelik sistemiyle çalıştığı iddia edilen Zmash Burger isimli restoran hakkında yasal süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, kamuoyunda tepki çeken "ayrımcı hizmet" modeliyle ilgili ekiplerin hızlıca harekete geçtiğini duyurdu.

SORUŞTURMANIN HUKUKİ DAYANAĞI VE İDDİALAR

Bakanlık tarafından yürütülen inceleme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde şu iki ana başlık üzerinden yürütülüyor:

İnceleme Başlığıİhlal Nedeni
Satıştan Kaçınmaİşletmenin kapasitesi olmasına rağmen keyfi olarak hizmet vermemesi.
Haksız Ticari UygulamaMüşteriler arasında referans veya geçmişe dayalı ayrımcılık yapılması.
Adil Ticaret DüzeniEşit şartlarda hizmete erişim hakkının ihlal edilmesi.

BAKANLIKTAN 'AKÇAABAT KÖFTELİ' GÖNDERME

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, soruşturmayı duyururken işletmelerin keyfi kurallar koyarak müşteri seçemeyeceğini vurguladı.

Kaplan’ın açıklamasında yer alan dikkat çekici ifadeler şöyle:

"İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir. Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız."

MÜŞTERİ SEÇMEK YASAL MI?

Mevcut tüketici yasalarına göre, bir işletmenin sunduğu mal veya hizmeti, haklı bir sebep olmaksızın satmaktan kaçınması yasak. "Sadece tanıdıklara hizmet veriyorum" veya "Günde sadece 10 kişi alıyorum" gibi yaklaşımlar, özellikle ticari ruhsatı bulunan ve halka açık faaliyet gösteren bir işletme için "haksız ticari uygulama" olarak değerlendiriliyor.

Denetimler sonucunda usulsüzlük tespiti yapılması durumunda işletmeye ağır idari para cezaları uygulanması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

