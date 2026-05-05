Sahadaki kriz eve taşındı: Diagne'nin balkonundaki Senegal bayrağına polis baskını

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Süper Lig kutlamaları sırasında Senegal bayrağı açtığı için sahada müdahaleye maruz kalan Mbaye Diagne’nin, aynı nedenle evine de polis gittiğini açıkladı. Eren, olayın bilgi eksikliğinden ve bazı renk kombinasyonlarına karşı duyulan önyargıdan kaynaklandığını belirtti.

"BALKONA ASILAN BAYRAK İHBAR EDİLDİ"

Tele2 Haber canlı yayınına katılan Nahit Eren, şampiyonluk kutlamaları sonrası yaşanan bir detayı paylaştı. Diagne’nin kutlamalar için kendi evinin balkonuna astığı Senegal bayrağının ihbar konusu olduğunu söyleyen Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Diagne’nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı evine de polis gitmişti. O da şaşırıyor, bizlere haber verince... Tabi biri ihbar mı etti, bilmiyorum. Polisler, Diagne’nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce geri dönüyorlar.”

RENK KOMBİNASYONU VE BİLGİ EKSİKLİĞİ

Eren, Senegal bayrağının sarı, kırmızı, yeşil renklerden ve ortasındaki yıldızdan oluştuğunu hatırlatarak, bu renklerin Türkiye’deki bazı toplumsal hafıza kodları nedeniyle yanlış anlaşıldığını vurguladı. Maç günü sahada yaşanan arbedeye de değinen Eren, olayın tamamen "Senegal bayrağını bilmemekle" ilgili olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE ŞAKASINI YAPMIŞLAR

Başkan Eren, daha önce Bodrumspor maçında Diagne’nin yakınlarının aynı bayrağı açtığını ve o gün aralarında bu durumun bir krize yol açabileceğine dair espri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Senegal bayrağı sarı, kırmızı, yeşil ve ortasında yıldız barındıran bir bayrak. Nitekim Bodrum maçında da yakınları Senegal bayrağını açmıştı. Kendi aramızda ‘Her an bir sıkıntı yaşayabilirsiniz’ diye espri yapmıştık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

