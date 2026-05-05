Sahadaki kriz eve taşındı: Diagne'nin balkonundaki Senegal bayrağına polis baskını

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Senegalli golcü Diagne'nin balkonuna astığı ülke bayrağının ihbar edildiğini ve eve polis gittiğini açıkladı. Eren olayı "bilgi eksikliği ve renklerden kaynaklı kaygı" olarak nitelendirdi.

"BALKONA ASILAN BAYRAK İHBAR EDİLDİ"

Tele2 Haber canlı yayınına katılan Nahit Eren, şampiyonluk kutlamaları sonrası yaşanan bir detayı paylaştı. Diagne’nin kutlamalar için kendi evinin balkonuna astığı Senegal bayrağının ihbar konusu olduğunu söyleyen Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Diagne’nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı evine de polis gitmişti. O da şaşırıyor, bizlere haber verince... Tabi biri ihbar mı etti, bilmiyorum. Polisler, Diagne’nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce geri dönüyorlar.”

RENK KOMBİNASYONU VE BİLGİ EKSİKLİĞİ

Eren, Senegal bayrağının sarı, kırmızı, yeşil renklerden ve ortasındaki yıldızdan oluştuğunu hatırlatarak, bu renklerin Türkiye’deki bazı toplumsal hafıza kodları nedeniyle yanlış anlaşıldığını vurguladı. Maç günü sahada yaşanan arbedeye de değinen Eren, olayın tamamen "Senegal bayrağını bilmemekle" ilgili olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE ŞAKASINI YAPMIŞLAR

Başkan Eren, daha önce Bodrumspor maçında Diagne’nin yakınlarının aynı bayrağı açtığını ve o gün aralarında bu durumun bir krize yol açabileceğine dair espri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Eren bu ifadeleri kullandı: