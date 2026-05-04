Amedsporlu Diagne'ye polis müdahalesi: Senegal bayrağını PKK flaması sandılar!

Amedspor'un Süper Lig'e yükseldiği Iğdır FK maçı sonrası Senegalli Diagne'nin açmak istediği ülke bayrağı, polisler tarafından terör örgütü sembolü sanılınca sahada arbede çıktı.

KUTLAMA SIRASINDA MÜDAHALE

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak bu sırada Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'ın korumaları ve güvenlik şube ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Diagne'nin bayrağın kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etti.

"PKK BAYRAĞI ZANNETTİLER"

Yaşanan gerginliğe tanıklık eden ve duruma müdahale eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amida Haber'e konuştu. Eren, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Eren, emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce bende oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti, dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Amedsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Polisler ısrarla Diagne’nin elindekini bayrağı tutmaya çalıştılar. Araya girerek durumu Emniyet müdürüne anlatmaya çalıştık. Müdüre ‘Bunun PKK sembolü’ olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi"

AZ DAHA GÖZALTINA ALINACAKTI

Gözaltına alınmaya çalışılan Diagne, durumun netleşmesiyle birlikte Senegal bayrağını dalgalandırarak Süper Lig'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Amedspor’un bu tarihi başarısının ilk anlarında yaşanan bu olay, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.