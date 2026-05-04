Amedsporlu Diagne'ye polis müdahalesi: Senegal bayrağını PKK flaması sandılar!

Amedsporlu Diagne'ye polis müdahalesi: Senegal bayrağını PKK flaması sandılar!
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor'un kutlamalarına "bayrak" gerginliği damga vurdu. Senegallli futbolcu Mbaye Diagne'nin açmak istediği kendi ülkesinin bayrağı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü sembolü sanılınca sahada arbede yaşandı.

Amedspor'un Süper Lig'e yükseldiği Iğdır FK maçı sonrası Senegalli Diagne'nin açmak istediği ülke bayrağı, polisler tarafından terör örgütü sembolü sanılınca sahada arbede çıktı.

KUTLAMA SIRASINDA MÜDAHALE

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Süper Lig sevincini yaşamak isteyen Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak istedi. Ancak bu sırada Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'ın korumaları ve güvenlik şube ekipleri, bayrağa müdahale ederek futbolcuya engel oldu. Diagne'nin bayrağın kendi ülkesine ait olduğunu belirtmesine rağmen engelleme bir süre devam etti.

diagne.jpg

"PKK BAYRAĞI ZANNETTİLER"

Yaşanan gerginliğe tanıklık eden ve duruma müdahale eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amida Haber'e konuştu. Eren, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Eren, emniyet yetkililerinin Senegal bayrağındaki renkleri terör örgütü sembolleriyle karıştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Maç sonrası bazı arkadaşlarımızın sahaya doğru gittiğini görünce bende oraya yöneldim. Diagne elindeki bayrakla sahanın ortasına doğru gitti, dizlerinin üzerine oturdu ve Senegal bayrağı açmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik şube müdürü ve polisler Amedsporlu oyuncunun üzerine yürüdü. Açılan sembolü PKK bayrağı zannettiler. Kendi ülkesinin bayrağını açmasına izin vermediler. Polisler ısrarla Diagne’nin elindekini bayrağı tutmaya çalıştılar. Araya girerek durumu Emniyet müdürüne anlatmaya çalıştık. Müdüre ‘Bunun PKK sembolü’ olmadığını, Senegal bayrağı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız görüşmelerin ardından sorun büyümeden engellendi"

Amedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındıAmedspor Süper Lig kutlamalarında 10 kişi gözaltına alındı

AZ DAHA GÖZALTINA ALINACAKTI

Gözaltına alınmaya çalışılan Diagne, durumun netleşmesiyle birlikte Senegal bayrağını dalgalandırarak Süper Lig'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Amedspor’un bu tarihi başarısının ilk anlarında yaşanan bu olay, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Türkiye
Bahçeli’den Amedspor mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum
Bahçeli’den Amedspor mesajı: Memnuniyetle karşılıyorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de
Zonguldak'ta heyelan yüksek gerilim hattını vurdu: Yol ulaşıma kapatıldı!
Zonguldak'ta heyelan yüksek gerilim hattını vurdu: Yol ulaşıma kapatıldı!