Ünlü fast-food zincirinde yoksul aileyi kapı dışarı ettiler! "Herkesi içeri alamayız"

İstanbul’un Tarabya semtinde bulunan bir fast food şubesinde, bir anne ve kızının maruz kaldığı muamele tartışma başlattı. Fiyatları benzerlerine göre daha uygun olduğu için tercih edilen restoranda, ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen aileye bir vatandaş yemek satın aldı. Ancak işletme yönetimi, anne ve kızına masada servis yapmayı reddetti. "Servis edemeyiz, paket verelim" denilmesi üzerine, aileye yemek alan vatandaş ile restoran yetkilileri arasında tartışma çıktı.

"KÜÇÜCÜK BİR KIZIN YÜZÜNE SÖYLEDİLER"

Olayın tanığı olan vatandaş, yaşananları "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz" başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Ailenin sadece 'fakir oldukları için' bu muameleye maruz kaldığını belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Küçücük bir kızın yüzüne ‘sen burada oturup yemek yiyemezsin’ diyecek kadar aşağılık olan bu zihniyeti sizlerin takdirine bırakıyorum."

Vatandaş, olayın nedenini sorduğunda ise yetkililerden, "Kurallarımız var öyle herkesi içeri alamayız" yanıtını aldığını aktardı.

SABAHAT AKKİRAZ: FAKİRLİK SUÇ DEĞİLDİR

Yaşananlara tepki gösterenler arasında Halk müziği sanatçısı ve CHP İstanbul eski milletvekili Sabahat Akkiraz da yer aldı. Olayın yaşandığı bölgenin kendi mahallesi olduğunu belirten Akkiraz, küresel markaların tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"Tarabya benim mahallemdir. Bundan sonra Burger King Tarabya şubesine ne giderim ne de ailemden hiç kimseyi gönderirim. Fakirlik suç değildir. Küresel markalar için insanlar sadece araç. Yazık."

GELİR DURUMUNA GÖRE HİZMET İDDİASI

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve tanık beyanları, zincir restoranın 'uygun fiyatlı' imajına rağmen müşterileri arasında gelir durumuna göre ayrım yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi. İşletme yetkililerinin sunduğu "Herkesi içeri alamayız" gerekçesi, hangi kriterlerin uygulandığı konusunda tepkilerin odağına oturdu.