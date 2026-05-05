Belediyeden vatandaşlara 'şebeke suyunu içmeyin' uyarısı

Yurdun tamamında etkili olan soğuk hava ve beraberindeki yağışlarda Tunceli’de etkili olan sağanağın ardından şebeke suyu için uyarı yapıldı. Belediye, bazı mahallelerde içme suyu kaynaklarında geçici bulanıklık oluştuğunu sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen su kaynaklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar sonrasında etkilendiği ve bu durumun şebeke suyunun kalitesini geçici olarak düşürdüğü aktarıldı.

Belediye, tedbir amacıyla analizlerin tamamlanıp suyun berrak hale gelene kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılabileceği ifade edildi.

