5 kez ertelenmişti: Okul kantinlerinde yeni kural geliyor

5 kez ertelenmişti: Okul kantinlerinde yeni kural geliyor
Yayınlanma:
Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile okul kantinlerinde satılan gıdalarda 'okul gıdası' logosu zorunlu olacak. Bu adımla beraber sadece bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Okul gıdası logosu uygulaması 2019 yılında başlatılmış ancak 5 defa ertelenmişti.

Meclis’e sunulması beklenen yeni kanun teklifi, okul kantinlerinde satılan ürünleri baştan aşağı değiştirecek. Daha önce defalarca ertelenen 'okul gıdası' logosu uygulamasının yakın zamanda zorunlu hale getirilmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünler satılabilecek. “Okul gıdası” logosu bulunmayan hiçbir ürün kantin raflarında yer alamayacak. Bu adımla beraber yüksek şeker ve yağ içeren ürünlerin çocuklara ulaşmasının sınırlandırılması amaçlanıyor. 2019’da başlatılan ancak daha önce 5 kez ertelenen uygulamanın bu düzenlemeyle birlikte hayata geçirilmesi hedefleniyor.

20 okul kantinine ceza kesildi20 okul kantinine ceza kesildi

KURALA UYMAYANA AĞIR CEZA

Düzenlemeye uymayanlara yüksek meblağlı para cezaları öngörülüyor. Un zenginleştirme kuralını ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibaresini kullanmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek.

YENİ ETİKETLEME SİSTEMİ GELİYOR

Taslak yalnızca okul kantinleriyle sınırlı kalmıyor. Ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirecek yeni bir etiketleme sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ oranını gösteren renkli uyarılar bulunacak. Ayrıca ekmeklik unlarda da yeni bir zorunluluk getiriliyor. Tam buğday oranı yüzde 40’ın altında kalan unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması mecburi olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Belediyeden vatandaşlara 'şebeke suyunu içmeyin' uyarısı
Belediyeden vatandaşlara 'şebeke suyunu içmeyin' uyarısı
Son dakika | 3 ilde change araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Son dakika | 3 ilde change araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Ölüm anları saniye saniye kaydedildi... Soluna bakmadan manevra yaptı olan yolcuya oldu
Ölüm anları saniye saniye kaydedildi... Soluna bakmadan manevra yaptı olan yolcuya oldu