20 okul kantinine ceza kesildi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başladı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.

DENETİMLERDE NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde; genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ve muhafaza edilme koşullarının yanı sıra fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilk yardım çantası ve yangın tüpleri de kontrol ediliyor.

20 KANTİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu denetimler çerçevesinde 20 okul kantininde eksiklikler tespit edildi.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği son denetimlerde çeşitli eksiklikler nedeniyle 20 kantine cezai işlem uygulandı.

