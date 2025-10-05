20 okul kantinine ceza kesildi

20 okul kantinine ceza kesildi
Yayınlanma:
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerdeki denetimlerini sıklaştıran Bodrum Belediyesi ekipleri, 20 kantine cezai işlem uyguladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başladı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.

DENETİMLERDE NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde; genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ve muhafaza edilme koşullarının yanı sıra fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilk yardım çantası ve yangın tüpleri de kontrol ediliyor.

20-okul-kantinine-ceza.jpeg

Komşu esnaflar kavga etti belediye ikisini de mühürlediKomşu esnaflar kavga etti belediye ikisini de mühürledi

20 KANTİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu denetimler çerçevesinde 20 okul kantininde eksiklikler tespit edildi.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği son denetimlerde çeşitli eksiklikler nedeniyle 20 kantine cezai işlem uygulandı.

20-okul-kantinine.jpeg

Ankara'da 3 ton süt ürünü imha edildi!Ankara'da 3 ton süt ürünü imha edildi!

Kaynak:ANKA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti