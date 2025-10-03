Komşu esnaflar kavga etti belediye ikisini de mühürledi

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki komşu esnaf arasında başlayan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavganın ardından belediye ekipleri, olaya karışan her iki iş yerini de süresiz olarak mühürledi. Polis tarafından güçlükle yatıştırılan ve bir kişinin cansız mankenle saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Oba Mahallesi'nin işlek noktalarından Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu esnaf arasında sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmaya, esnafların yakınları ve çalışanları da dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cadde adeta savaş alanına döndü. Kalabalık grup, tekme, yumruk ve sopalarla birbirine saldırırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

POLİS GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, birbirine saldıran kalabalık grubu ayırmak için yoğun çaba sarf etti ve kavgayı güçlükle yatıştırdı. Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine acımasızca saldırdığı, bir kişinin ise eline geçirdiği cansız bir mankeni silah gibi kullanarak karşı tarafa vurduğu anlar yer aldı.

antalya-esnaf-arasindaki-tartisma-sokaga-945390-280789.jpg

İKİ İŞLETME DE SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Kavganın kamu düzenini bozması ve ilçenin imajına zarar vermesi üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayın hemen ardından caddeye gelen ekipler, kavgaya karışan her iki işletmeyi de süresiz olarak mühürleyerek ticari faaliyetlerini durdurdu.

antalya-esnaf-arasindaki-tartisma-sokaga-945394-280789.jpg

antalya-esnaf-arasindaki-tartisma-sokaga-945393-280789.jpg

ÖZÇELİK: ASLA TAVİZ YOK

Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kamu huzurunu bozan bu tür olaylara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti. Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Oba Mahallemizde 2 esnaf arasında yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz olaya sivil ve resmi zabıta ekiplerimiz hızlıca müdahale etmiştir. İlgili 2 işletme süresiz mühürlenmiş, kentimizde huzur ve güven ortamını korumak adına gereken yapılmıştır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermiyoruz. Saygı, hoşgörü ve huzur dolu bir Alanya'yı hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

