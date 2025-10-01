Ankara'da 3 ton süt ürünü imha edildi!

Ankara'da 3 ton süt ürünü imha edildi!
Yayınlanma:
Ankara'da süt ve süt ürünleri işleme tesisine yönelik düzenlenen denetimde, bozulmuş ve etiketsiz toplam 3 tonun üzerinde ürün imha edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde süt ve süt ürünleri üreten işlemeler denetlendi. Ekiplerin yaptığı denetim sonucu bozulmuş ve etiketsiz toplam 3 tonun üzerinde ürün imha edildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimde, işletmedeki çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi.

Süt ve süt ürünlerinin marketlerde neden arka tarafta olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte akla bile gelmeyecek sebebi!Süt ve süt ürünlerinin marketlerde neden arka tarafta olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte akla bile gelmeyecek sebebi!

3.2 TON ÜRÜNE EL KONULDU

Kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. Toplam 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konulurken, ürünler atık toplama alanında imha edildi. Ayrıca işletmenin etiket deposu ve ürün sevk alanında farklı firmalara ait etiketler bulundu.

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi