Pedro Sanchez'in havada yaşadığı panik ortaya çıktı! Kokpitten dumanlar yükselmiş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan uçak, kokpitte duman bildirilmesi üzerine Ankara’ya acil iniş yaptığı anın detayları ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i taşıyan uçağın Ankara’ya acil iniş yapmasına ilişkin ayrıntıları aktardı.

Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giderken uçağı Ankara’ya yönlendirildi. Selvi, Sanchez’in Filistin’e verdiği destek ve İsrail’e yönelik tutumu nedeniyle ilk anda farklı ihtimallerin gündeme geldiğini hatırlattı.

KOKPİTTE BÜYÜK PANİK ANLARI

Selvi’nin aktardığına göre, Sanchez’i taşıyan Airbus 310 tipi uçak Türkiye hava sahasındayken saat 20.23’te kokpitte duman nedeniyle “full emergency” (en üst düzey acil durum bildirimi) bildirimi yaptı.

En yakın havalimanının Esenboğa olması üzerine uçak Ankara’ya yönlendirildi. Bu sırada pilotla temas sürdürüldü. Uçak, saat 20.43’te Esenboğa Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

İnişin ardından Sanchez ve beraberindeki heyet, VIP araçlarla yabancı konukların ağırlandığı bölüme alındı. Bu sırada Ankara’da heyet için otel hazırlığı yapıldı.

Sanchez, saat 21.26’da Esenboğa Havalimanı’ndan konaklayacağı otele doğru hareket etti.

UÇAK HANGARA ALINDI

Sanchez’in uçağı, 24 saat kameralarla izlenen hangara çekildi. VIP uçak olması nedeniyle ayrıca fiziki güvenlik önlemleri de alındı.

Türk Hava Yolları’nın teknik ekibi gece boyunca uçakta inceleme yaptı. Arıza tespit edildi ve giderildi.

Bu süreçte Sanchez’i Ermenistan’a götürmek üzere sabah saat 07.05’te İspanya’dan 15 kişilik ikinci bir uçak Ankara’ya geldi.

Ancak heyetin 30 kişiden oluşması ve arızanın giderilmesi üzerine bu uçak tercih edilmedi. Sanchezve beraberindeki heyet, Ankara’ya geldikleri uçakla saat 09.10’da Ermenistan’a hareket etti.