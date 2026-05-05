'Kamu görevlileriyle birlikte yolsuzluk yapıyorlar' diyerek gazeteyi ateşe verdi! Canlı yayınlayıp Erdoğan'a seslendi

Ankara’da iki yerel gazete sahibi arasında süregelen gerilim, kundaklama olayına dönüştü. Yunus Emre Işılak’ın, Yusuf Özdemir’e ait gazete ofisini ateşe verdiği ve bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığı öne sürüldü.

Gaziantep'te Yerel Gazete Kurşunlandı

Şereflikoçhisar ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre Hisar Gazetesi’nin sahibi Işılak, aralarında husumet bulunan Özdemir’in Tuzgölü Haber Gazetesi ofisini gece saatlerinde hedef aldı. İş yerinin giriş kısmının ateşe verildiği ve olayın cep telefonu kamerasıyla canlı yayınlandığı belirtildi.+

"YOLSUZLUK YAPILIYOR" İDDİASI

T24'ün haberine göre canlı yayın sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Işılak’ın, ilçedeki bazı yerel yöneticilere yönelik çeşitli iddialar dile getirdiği aktarıldı. Ayrıca Özdemir’in bazı kamu görevlileriyle birlikte hareket ederek yolsuzluk yaptığı yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.

İki isim arasındaki anlaşmazlığın geçmişe dayandığı, Işılak’ın geçen yıl Özdemir’i kendi ofisinde darp ettiği yönündeki iddiaların da daha önce gündeme geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ofisteki yangın tamamen söndürülürken, nöbetçi savcının gece saatlerinde olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Yunus Emre Işılak ile yanında bulunduğu belirtilen O.M.Y.’nin gözaltına alındığı, kundaklama iddiasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.