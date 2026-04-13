Abdulkadir Selvi’yi şaşırtan anket sonucu!

İktidara yakın isimlerden Abdulkadir Selvi, Türkiye’de vatandaşların sırtındaki “geçim yükü” gerçeğini gördü. Bugün kaleme aldığı köşe yazısında, GENAR ve Areda-Survey’in paylaştığı anketleri aktaran Selvi, Türkiye’de, vatandaşların yüzde 74.9’unun savaşın ekonomi üzerinde olumsuz etkisinin olacağı görüşünde olduğunu ifade etti.

Selvi, vatandaşların enerji fiyatlarındaki artış ve piyasalardaki belirsizlik nedeniyle enflasyonla mücadelenin olumsuz etkileneceğini düşündüğünü de bildirdi.

“ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA ÇIKIYOR”

Yazısının devamında Türkiye gündemi anket sonuçlarını paylaşan Selvi, “Ben savaşın ezici bir oranda birinci sırada çıkmasını bekliyordum, ama yüzde 28.6’yla enflasyon ve hayat pahalılığı ilk sırada çıkıyor. ABD-İsrail, İran savaşı ise yüzde 8.8’le ikinci sırada geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu sonuçlar da gösteriyor ki halk öncelikle kendi geçim savaşını önceliyor” diyerek vatandaşların üzerindeki geçim yükünü fark ederek “Türk ekonomisi savaş şoklarına rağmen dayanıklı çıktı. Bu, Mehmet Şimşek yönetiminin başarısını ortaya koyuyor. Ancak AK Parti’nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnafın sıkıntıları devam ediyor” sözlerini sarf etti.

Selvi, sözlerinin devamında “AK Parti, seçime gitmeden önce dar gelirlilerin geçim sıkıntısına çare bulmalı. Doğal oy tabanını oluşturan bu kesimleri mutlaka kazanmalı.” dedi.

AKP’NİN BİRİNCİ PARTİ OLDUĞUNU SAVUNDU!

Abdulkadir Selvi, aynı zamanda GENAR’ın anketinde AKP’nin birinci parti olduğunu söyleyerek “AK Parti yüzde 34.2 ile bir süre önce yakaladığı birinciliğini sürdürüyor. CHP ise 31.8’le ikinci parti konumunu koruyor. DEM Parti yüzde 8.9’la üçüncü parti olurken, onu yüzde 8.6’yla MHP izliyor” ifadelerine yer verdi.

“İYİ Parti yüzde 5.2 oranını korurken, Zafer Partisi 3.1’e gerilemiş durumda. Anahtar Parti yüzde 2.5 ile yakaladığı trendi sürdürüyor Yeniden Refah Partisi ise 2.3 oranında” diyen Selvi, “Futbol deyimiyle söyleyecek olursak ligin en alt sıralarını yüzde 1.1’le Saadet Partisi ve yüzde 1.0 ile TİP paylaşıyor.” sözlerini sarf etti.

Yazısının devamında, AKP’nin son 2 ayda tırmanma eğiliminde olduğunu savunarak söz konusu duruma neden olan 3 faktörü şu şekilde aktardı:

“1- Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlarının alınmaya başlanması. Bazı çevreler tarafından pompalanan korkuların geçersiz olduğunun ortaya çıkması.

2- ‘Savaş zamanında iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmeli’ diyenlerin oranının yüzde 73 seviyesine çıkması.

3- Türkiye’yi kim yönetsin sorusuna Erdoğan cevabını verenlerin oranının yüzde 54’e ulaşması. Erdoğan’ın güven veren liderliği AK Parti’nin oylarını da yukarıya çekiyor.”