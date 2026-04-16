AKP anketinde yüksek kaygı: Artık bitti

AKP'nin kendi yaptırdığı anket soğuk duş etkisi yarattı. Ankete katılanların yüzde 74,9’u savaşın Türkiye ekonomisini doğrudan vuracağını düşünürken, yüzde 79,2’si ise enflasyonla mücadelenin artık imkansız hale geldiğine inanıyor.

İktidar partisinin Mart ayı kamuoyu araştırması tamamlandı. 28 Şubat 2026’da patlak veren Ortadoğu Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapanmasının sonuçlarını ölçen rapor, "güçlü ve yaygın" bir toplumsal kaygıyı tescilledi.

HALKIN YÜZDE 80’İ ENFLASYONDAN UMUDU KESTİ

AKP'nin anket verilerine göre halk, pembe tablolara değil cebindeki yangına bakıyor. Katılımcıların yüzde 74,9’u savaşın Türkiye ekonomisini doğrudan vuracağını düşünürken, yüzde 79,2’si ise enflasyonla mücadelenin artık imkansız hale geldiğine inanıyor.

Katılımcıların öncelikli korkuları ise şöyle sıralandı:

Enerji ve Petrol Fiyatları: %55,2

Enflasyonun Tırmanması: %22,5

Döviz Kurlarındaki Sıçrama: %9,2

ASIL TEHLİKE MUTFAKTA: GÜBRE KRİZİ KAPIDA

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre raporda akaryakıt zammından çok daha yıkıcı bir gelişmeye dikkat çekildi: Gıda güvenliği. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla küresel nitrat bazlı gübre tedarikinin yüzde 38’i kesildi.

Tarımsal üretimin can damarı olan üre gübresinin fiyatları haftalar içinde yüzde 40 arttı. Rapora göre Türkiye, bu sevkiyat kesintisinden dünyada Brezilya'dan sonra en çok etkilenecek ikinci en kırılgan ülke konumunda.

LİMANLAR KAPALI, TİCARET DURGUN

Sahadan gelen bilgiler, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının sadece enerji değil, küresel tedarik zincirini de vurduğunu teyit ediyor. Reel sektörde durgunluk başlarken, dış ticaret kanallarının daralması üreticiyi ve tüketiciyi nefessiz bırakıyor. Toplumun yüzde 65,3’ü bu büyük tedarik şokunun farkındayken, iktidar raporu çözüm olarak "tampon stoklar kurulması" önerisini getiriyor.

'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME' TESELLİSİ

Rapor, ekonomik daralmayı kabul etse de Türkiye’nin lojistik konumunun (Orta Koridor ve Kalkınma Yolu) alternatifsiz bir üs haline gelebileceğini iddia ederek "teselli" arıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

