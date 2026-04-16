İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC, mali yapısını yeniden yapılandırmak amacıyla kapsamlı bir tasarruf paketini devreye alıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde 500 milyon sterlinlik kesinti yapmayı hedefleyen kurumda, yaklaşık 2 bin çalışanın işine son verilmesi gündemde.

MEDYA DEVİ 2 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

İngiliz yayın devinin geçici genel müdürü Rhodri Talfan Davies, BBC Radyo 4’te katıldığı bir programda, hedeflenen tasarruf miktarının "büyük ve zorlu seçimleri" beraberinde getirdiğini ifade etti.

Davies, kurumun tüm birimlerinin inceleme altında olduğunu vurgularken, bazı kanal veya hizmetlerin tamamen kapatılma olasılığının da bulunduğunu belirtti. Hangi departmanların ve hizmetlerin bu karardan nasıl etkileneceğine dair ayrıntılı takvimin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.

Planın temel stratejisi, belirli birimlerde küçülmeye giderek elde edilen kaynakların dijital içerik üretimine aktarılması üzerine kurulurken netleşen plana göre BBC, iki yıl içinde 1800 ila 2 bin çalışanını işten çıkaracak.

Hali hazırda yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunan BBC için bu adım, son yılların en büyük operasyonel küçülmelerinden biri olarak görülüyor.

SENDİKALAR AYAĞA KALKTI

Kurumdaki bu gelişme çalışanlar ve meslek örgütleri tarafında ise endişeyle karşılandı.

Sendikalar ve çalışan temsilcileri, toplu işten çıkarmaların ve hizmetlerdeki kesintilerin, kamu hizmeti yayıncılığı anlayışına zarar vereceği ve gazetecilik kalitesini düşüreceği yönünde uyarılarda bulundu.