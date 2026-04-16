İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda ekonomi gazetecisi Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve enflasyon sarmalına ilişkin sarsıcı değerlendirmelerde bulundu. Küresel sistemin tıkandığını belirten Aran, Türkiye’nin mevcut ekonomi programından çıkıp yeni bir yola girmesi gerektiğini savundu.

"KENDİ BAŞIMIZA SORUN YARATTIK"

Hakan Aran, Türkiye’nin bugünkü enflasyon ve kur krizine nasıl girdiğini anlatırken liyakatsiz politikalara işaret etti. Dünyada benzeri olmayan bir tabloyu Türkiye’nin kendi elleriyle yarattığını belirten Aran, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi başımıza bir problem yarattık. Hiç dünyada yokken gereksiz yere yarattık. Bir deneyle yarattık ve o deneyle de enflasyonu ve kuru kaçırdık. Tüm dengeleri bozduk. Şimdi aslında bizim enflasyon dışında hakiki bir sorunumuz yok.”

"PROGRAMIN KAYBEDENİ REEL SEKTÖR, KAZANANI DEVLET KASASI"

Mevcut uygulanan programın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), sanayici ve halk için bir iyileşme sağlamadığını vurgulayan Aran, programın asıl amacının bozulan kamu maliyesini toplamak olduğunu söyledi. Ekonomim'in haberine göre Aran, "Bu program aslında devletin kasasını tekrar doldurmaya odaklı bir program. Kaybedenleri ise reel sektör ve bankalar" dedi.

Enflasyonun sosyal yaralar açtığına değinen Aran, ev sahibi-kiracı, işçi-işveren ve emekli-çalışan arasındaki kavgaların temelinde bu ekonomik yıkımın yattığını ifade etti.

ARABA VE EV ALMAK HALK İÇİN HAYAL OLDU

90’lı yıllardaki yüksek enflasyon dönemine geri dönüldüğünü ifade eden Hakan Aran, bugün tüketicilerin ve ücretli çalışanların temel ihtiyaçlarına erişemediğini belirtti. Eskiden olduğu gibi halkın ancak 4-5 kişi bir araya gelerek ortaklaşa araba almaya çalıştığına dikkat çeken Aran, bu durumun kültürel bir bozulma ve "yara sarma" dönemi gerektirdiğini söyledi.

KOBİ'LERE "ALACAK DARBESİ" UYARISI

Önümüzdeki altı aylık süreçte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için tablonun daha da ağırlaşacağını öngören Aran, firmaları borç-alacak ilişkisi konusunda uyardı. Müşterilerine vadeli mal veren işletmelerin, alacaklarını tahsil edememe riskinin iki katına çıkacağını belirten Aran, banka kredilerinin ise sadece "son noktada" ve çok dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

"MERKEZ BANKASI AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA OLMAYACAK"

İran savaşı ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonla mücadelenin mevcut şartlarda mümkün olmadığını savunan Aran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ne yapsa da enflasyonun belli bir bandın altına inmeyeceğini iddia etti.

Aran’a göre, enflasyonla mücadele edilse de sonuç yüzde 27 olacak, edilmese de yüzde 32 civarında seyredecek. Bu nedenle reel sektörü daha fazla yaralamadan enflasyonla mücadele programına "ara verilmesi" gerektiğini savundu.

ENFLASYONU "ÜRETİM İÇİN" GÖZE ALALIM ÖNERİSİ

İş Bankası Genel Müdürü, çözüm olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerli üretimi destekleyen stratejik programlarına (HITS 30) odaklanılmasını önerdi. Aran, "Enflasyonu bir amaç için yaratalım. İçeride tekrar üreten ve Türkiye'yi Avrupa'nın üretim merkezi haline getirecek olan bir dönüşüme para harcayalım ve bu süreçte enflasyonun yüzde 27-32 bandında kalmasını kabul edelim" dedi.