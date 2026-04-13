Plastik yasağı sektörü vurdu: İşten çıkarmalar başladı

Eylülden itibaren uygulanması öngörülen tek kullanımlık plastik yasağı tasarısı, sektörde 35 bin kişinin istihdamını ve temel gıda ürünlerinin fiyatlarını doğrudan etkileme noktasına getirdi. Düzenlemenin yarattığı belirsizlik nedeniyle sektörde yatırımların durduğu ve işten çıkarmaların başladığı belirtildi.

Tek kullanımlık plastiklerin eylülden itibaren yasaklanmasını öngören tasarı, sektörde belirsizlik yaratarak faaliyetleri durma noktasına getirdi. Düzenlemenin yaklaşık 35 bin kişinin istihdamını etkileyeceği öne sürüldü. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, sürece dair yaptığı açıklamada şu verileri paylaştı:

"Tasarı, istihdamın, ihracatın düşmesi, enflasyonun artmasına neden olabilir. Tasarıya ilişkin haberler çıktığından bu yana yatırımlar da işçi alımları da durdu. İşten çıkarmalar başladı. Kimse önünü göremiyor."

ALTERNATİF ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞIMLILIK VE MALİYET ARTIŞI

Sözcü'de yer alan habere göre; Eroğlu, plastik ürünlere alternatif olarak sunulan çözümlerin çevreye daha fazla zarar verdiğini ve maliyetinin ortalama 3 kat daha fazla olduğunu savundu. Tasarıdaki hazırlık sürecine dikkat çeken Eroğlu, alternatif ürünlerin tedarik yapısını şu sözlerle eleştirdi:

"Kağıt pipet, plastik pipete göre 5-7 kat daha pahalı. Bambu bazlı ürünler ise ithal ağırlıklı. Türkiye'de yetiştirilmeyen bir ürünün alternatif olarak sunulması bile tasarının ne kadar hazırlıksız yapıldığının kanıtı."

TÜKETİCİYE YANSIYACAK ZAM DALGASI

Yükselen üretim maliyetlerinin doğrudan vatandaşa yansıyacağı belirtiliyor. Ambalaj ve materyal değişikliğinin su, süt, peynir ve kahve gibi günlük tüketim maddelerinde fiyat artışına neden olacağı ifade ediliyor. Eroğlu, konuya ilişkin maliyet tablosunu şu şekilde aktardı:

"Ayrıca yükselen maliyetler tüketiciye de yansır. Alternatif ürünler kaynaklı fiyat artışı su, süt, peynir, kahve gibi günlük tüketim ürünlerinde hissedilecek. Cam ambalajlı ürünlerin maliyeti plastiğe göre daha yüksek ve bu fiyatlara yansıyor."

BELİRSİZLİK SEKTÖRÜ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklenen tasarının yarattığı belirsizlik, sanayicilerin önünü görmesini engelliyor. Sektör temsilcileri, hazırlıksız yapıldığını savundukları bu düzenlemenin hem üretim hem de ihracat kanadında düşüşlere neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

