Euro Bölgesi'nde enflasyon sert yükseldi: 4 yılın zirvesinde!

Yayınlanma:
Ortadoğu’daki savaş tamtamları ve enerji yollarındaki tıkanma, Avrupa’yı enflasyon kıskacına aldı. Euro Bölgesi’nde fiyatlar son 49 ayın en büyük artışını kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan Mart 2026 verileri, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) genelinde fiyat artışlarının dizginlenemediğini ortaya koydu. Küresel piyasaların öngörülerini aşan bu yükseliş, son 49 aylık sürecin en keskin tırmanışı olarak kayıtlara geçti.

SAVAŞIN FATURASI AĞIR

2026/04/04/in-irana-sevkiyata-basladi-hurmuzde-tansiyonu-yukseltecek-hamle-5.jpg

Ortadoğu coğrafyasında İran ile İsrail arasındaki tırmanan gerilim ve ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliği, küresel enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı zirveye taşıdı.

Bu jeopolitik riskler enerji fiyatlarını yeniden alevlendirirken, tedarik zincirindeki kırılmalar Avrupa ekonomilerine doğrudan yansıdı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, enerji ve hizmet sektöründeki maliyet artışları halkın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YIKIM

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Şubat ayındaki yüzde 1,9 seviyesinden Mart’ta sert bir yükselişle yüzde 2,6’ya fırladı.

Aylık bazdaki artış ise yüzde 1,3 olarak ölçüldü. Piyasa uzmanları yıllık enflasyonun yüzde 2,5 seviyesinde kalacağını öngörürken, gerçekleşen rakamlar bu "iyimser" beklentileri çöpe attı.

Gıda, enerji, alkol ve tütün ürünlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,3, aylık yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

AVRUPA GENELİNDE FİYATLAR DURMUYOR

2024/03/01/euro-bolgesinde-yatirimci-guveni-6-ayin-dusugunde.jpg

Avrupa Birliği (AB) genelinde yıllık enflasyon Mart ayında yüzde 2,8 olurken, aylık artış yüzde 1,1 olarak hesaplandı. Bölgenin dev ekonomilerinde de tablo benzer şekilde karardı:

İspanya: %3,4

Almanya: %2,8

Fransa: %2,0

İtalya: %1,6

2022’DEN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK SIÇRAMA

2024/11/18/euro-bolgesi.jpg

Mart ayındaki 0,7 puanlık enflasyon artışı, Mart 2022’den bu yana kaydedilen en büyük aylık sıçrama olarak tarihe geçti.

Mart 2022'de fiyatlar 1,5 puanlık rekor bir artışla yüzde 7,4’e fırlamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

