SGK Başuzmanı çocuğunu erken emekli etmek için ne yaptığını açıkladı: Yapmayanlara kötü haberi verdi

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en önemli gündem maddelerinden biri olan emeklilik sistemi, 2008 yılında yapılan reformların ardından yeni bir boyuta evrildi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2008 sonrası sigorta girişi olan gençleri ve çocukları olan aileleri bekleyen tehlikeleri sıraladı. Emeklilik yaşının 65'e sabitlenmesi ve maaş bağlama oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Karakaş, sistemdeki yeni algoritmanın çalışanları hem çalışma hakkı hem de alacakları maaş konusunda zorlayacağını ifade etti.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SORUSUNA YANIT VERDİ

Emeklilik sisteminin 1 Ekim 2008 itibarıyla tamamen değiştiğini hatırlatan İsa Karakaş, özellikle 2028 yılından itibaren yeni sistem mağdurlarının artacağını belirtti. TGRT'ye konuşan Karakaş, "Artık öyle erken emeklilik olayı bitti. 58 yaşında kadınların, 60 yaşında erkeklerin emekliliği sona eriyor" diyerek, 2048 yılına kadar primini dolduranlar için emeklilik yaşının 65'te sabitleneceğini vurguladı.

Mevcut sistemde sigorta girişinin erkene çekilmesinin bir "satranç hamlesi" kadar stratejik olduğunu belirten Karakaş, prim doldurma süresi uzadıkça yaşın da yukarı çıktığını, bu nedenle çalışanların bir gün bile boşluk vermeden primlerini tamamlaması ya da eksik süreleri "isteğe bağlı sigorta" ile kapatması gerektiğini söyledi.

SGK BAŞUZMANI ÇOCUĞUNU ERKEN EMEKLİ ETMEK İÇİN NE YAPTIĞINI AÇIKLADI

Anne ve babalara kritik bir tavsiyede bulunan Karakaş, kendi çocuğu için izlediği yolu örnek gösterdi:

"Çocuğum 18 yaşına geldiği gün hemen E-Devlet üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırdık. Böylece 18 yaşından itibaren sigortalılık süresi başlamış oldu."

Karakaş, ekonomik durumu elvermeyen ailelerin bile çocukları için sadece 2-3 günlük prim yatırıp sistemi başlatmalarının, ileride 65 yaş sınırına takılmamak adına hayati bir iyilik olacağını söyledi.

Bu sayede sigortalılık süresinin erken başlayarak emeklilik yaşını öne çekme ihtimalinin doğduğunu vurguladı.

"Dolayısıyla bir an önce o 20 yıl işçiler için söylüyorum 20 yıl primi doldurmaya bakın anne babalar ne yapabilir bakın bütün anne babaların bizi dikkatle dinlemeleri gerekiyor mesela ben kendi çocuğum için ne yaptım? Kendi çocuğum için ne yaptığımı söyleyeyim. En somut örnek. 18 yaşına geldiği zaman benim çocuğum, 18 yaşına geldiği zaman hemen E-Devlet'e girdik. İsteğe bağlı sigorta yaptırdık. Yani ne oldu? Daha 18 yaşından itibaren sigorta başlangıcı başladı. Başlamış oldu. Yarın benim çocuğum işte 50 yaşına geldiği zaman ne olacak burada? Yani 32 yıl bir sigortalık süresi olacak. Dolayısıyla anne babalar ne yapacak çocuklarına yapacakları en büyük iyilik 18 yaşına geldiği zaman isteğe bağlı sigorta yapabilirler ama benim param yok ya ben her ay isteğe bağlı sigorta çok fazla tutuyor nasıl öderim diyorsa sadece girip iki gün ya da üç gün isteğe bağlı primini yatırıp sonra sonlandırabilir artık sigortalık süresi oradan başlıyor."

YAPMAYANLARA KÖTÜ HABERİ VERDİ

İsa Karakaş, 2008 sonrası sisteme dahil olanları bekleyen en büyük tehlikenin düşük emekli maaşları olduğunu açıkladı.

"Gelecekte emekli olduğunuzda şu anki 20 bin lira bile hayal olacak" diyen Karakaş, asgari ücretli çalışanların ileride bugünkü rakamlarla 13-14 bin TL bandında maaş alabileceğini, yüksek prim ödeyenlerin dahi maaşlarının beklentilerin çok altında kalacağını ifade etti.

Ayrıca, 2008 sonrası girişli olanların emekli olduktan sonra "sosyal güvenlik destek primi" ödeyerek çalışma hakkının da kısıtlanacağını belirten Karakaş, vatandaşların sadece SGK’ya güvenmemesini, mutlaka ek yatırımlar planlaması gerektiğini söyledi.

"İkinci boyut bu 2008 yılında yapılan az maaş olayı var. Yani şimdi gençler bunun farkına varsın. Emekli olduğunuz zaman şu andaki 20 bin lira bile hayal olacak. Bakın 20 bin lira. Şu anda 20 bin lira en az maaş düşük diyoruz ya. Evet. Zaten düşük. Şimdi izleyicilerimiz beni yanlış anlamasın. 20 bin liraya geçirmek mümkün değil. Ama şimdiki gençler diyelim ki 20 yıl çalıştılar. maaşları asgari ücretin üzerinde bile olsa diyelim ki 50 bin lira üzerinden çalıştılar, 50 bin liraysa alacakları maaş ancak o zaman 20 bin lira olur düşünüyor musun yani asgari ücretli çalışan bir kişinin alacağı emekli maaşı 13.500 - 15 bin lirayı bulmayacak yani 13.000-14.000 lira civarı olacak. E ne yapsınlar o zaman çalışanlar? İki arada bir derede kalacak. Yapmaları gereken olay bellidir. Sadece SGK emekliliği kesinlikle gerekli, lazım. Çünkü SGK emekliliği bütün emeklilerden farklı. Neden farklı? Ölene kadar çoluk çocuğunuza her zaman maaş bağlanıyor. Eşinize maaş bağlanıyor. Ama diğer emeklilik sistemi, bireysel emeklilik, hayat emekliliği ne kadar yattırdıysanız sadece onunla sınırlı. O bittiği zaman alamıyorsunuz. Bunun altını çizelim. SGK emekliliği bir de sağlık boyutuyla ilgili biliyorsunuz. Hangi hastalık olursa olsun ödeniyor. Bir kere SGK emekliliği ya maaş düşük diye es geçmesinler. Onu olsunlar. Bunun yanında da yaşlılık için şimdiden ne yapıp edip kendilerine göre bir yatırım yapmaları gerekiyor geleceklerini ki yaşlılıkta rahat edebilsinler"

KİMLERİN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI OLACAK?

Tüm bu zorlayıcı tabloya rağmen hastalıkları bulunan sigortalılar için erken emeklilik kapısının açık olduğunu hatırlatan Karakaş, kanser, tansiyon, şeker veya çeşitli fiziksel/ruhsal rahatsızlıkların avantaja çevrilebileceğini belirtti.

Karakaş, "Hastalığınız sigorta girişinden sonraysa ve çalışma gücünüzde en az yüzde 40 oranında bir kayıp varsa yaşınız 30 veya 40 olsa bile yaş şartı aranmaksızın engelli emekliliğinden faydalanabilirsiniz" dedi.

SGK emekliliğinin sağlık hizmetleri ve survivor (geride kalanlara bağlanan maaş) hakları nedeniyle her şeye rağmen en güvenli sistem olduğunu da sözlerine ekledi.