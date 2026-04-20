İslam Memiş altın yorumunu yaptı: Yükselecek

İslam Memiş altın yorumunu yaptı: Yükselecek
Ortadoğu'da suların bir türlü durulmadığı 2026 yılında, piyasalar yeni bir haftaya petrolün gölgesinde "stresli" bir başlangıç yaptı. Finansal Analist İslam Memiş, altın ve gümüşteki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını değerlendirdi. Yatırımcıyı yıl sonuna kadar sürecek olan "manipülasyon piyasasına" karşı uyardı.

Küresel piyasalar, dünya petrol ticaretinin şah damarı Hürmüz Boğazı'nın bir açılıp bir kapanmasıyla adeta tansiyon hastasına döndü. Hafta sonu yaşanan gerilimlerin ardından haftaya Brent petrolün yükselişiyle başlayan piyasalarda, altın ve diğer emtialar baskı altında kaldı.

Finansal Analist İslam Memiş, katıldığı programda bu dalgalanmaların perde arkasını ve "yeni normali" anlattı.

PETROLDE 94-98 DOLAR BİLMECESİ

Haftaya petrol fiyatlarındaki %4'lük artışla girildiğini belirten Memiş, Brent petrolün varil fiyatında çok derin bir satış beklemediğini söyledi. Teknik seviyeleri şu şekilde özetledi:

Mevcut Seviye: 96,5 Dolar.

Direnç Noktaları: 97 - 98 Dolar.

Destek Noktası: 94 Dolar.

Memiş, petrol fiyatlarındaki bu tırmanışın karşısındaki tüm varlıkların haftaya satıcılı başlamasının doğal bir tepki olduğunu ifade etti.

"ONS ALTINDA 4740 DOLAR DESTEĞİNE DİKKAT"

Altın yatırımcısının "Düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, ons altındaki satışların kalıcı olmayacağı görüşünde. Şu an 4.788 dolar seviyelerinde seyreden ons altın için 4.740 dolar seviyesini kritik bir destek olarak işaret eden analist, bu seviyelerden toparlanacak bir trendin kapıda olduğunu söyledi.

"BU YIL MANİPÜLASYON YILI, NORMALLEŞME ZAMAN ALACAK"

Piyasaların artık savaş haberlerine ve sert tepkilere "bağışıklık kazandığını" belirten İslam Memiş, 2026 yılı için çok konuşulacak bir tespitte bulundu:

"Piyasa şunu kabullendi; bu yıl manipülasyon yılı. Yeni normal bu ve yıl sonuna kadar devam edecek. Kısa vadeli işlem yapanlar dar bant aralığında kalmalı ancak ana trend hala normalleşme isteği üzerine."

Analiste göre, gelebilecek en ufak olumlu haber akışı, piyasalarda beklenen o hızlı toparlanmayı tetikleyebilir. Ancak kalıcı bir huzur için Ortadoğu'daki tansiyonun düşmesi şart.

*Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

