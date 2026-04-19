Hürmüz Boğazı kapandı altında dengeler altüst oldu: Gramda 7 bin lira eşiği aşıldı, dev bankalar tahminleri yükseltti

ABD-İran hattındaki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kısa süreliğine trafiğe açılmasıyla yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, Boğaz'ın yeniden kapanmasıyla birlikte enerji risk primini artırdı. İran'ın, ABD ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden geçişlere kapatması, küresel piyasalardaki arz güvenliği endişelerini tetikledi. Bu gelişme, ons altın fiyatlarının hafta kapanışında 4 bin 891 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. İç piyasada ise hem ons altındaki bu sert yükseliş hem de dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenme, gram altının 7 bin lira sınırını aşmasına yol açtı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI ETKİSİ

Ekonomi analistleri; altın fiyatlarının rotasını ateşkesin kalıcılığına, tahvil getirilerine, doların küresel seyrine ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına göre belirleyeceğini vurguluyor. 28 Ocak 2026 tarihinde 5 bin 589 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, mevcut durumda bu rekorun yüzde 13 altında işlem görüyor. Ancak uzmanlar, mevcut makroekonomik koşulların bu farkı hızla kapatabileceği görüşünde birleşiyor. BCA Research tarafından yayımlanan raporda, altının artık sadece klasik bir "güvenli liman" olmaktan çıktığı, kurumsal portföylerde stratejik bir çeşitlendirme aracına dönüştüğü belirtiliyor.

Ateşkes pamuk ipliğinde! Hürmüz kapandı savaş senaryosu geri döndü

DEV BANKALARIN 2026 YILI HEDEFLERİ

Küresel finans devleri, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminlerini güncelleyerek beklentilerini yukarı taşıdı. Analistlerin ve bankaların belirlediği yeni fiyat hedefleri şu şekilde sıralandı:

JPMorgan: 6 bin 300 dolar

Deutsche Bank: 6 bin dolar

UBS: 5 bin 600 dolar (Haziran ayı kısa vadeli tahmini 5 bin 200 dolar)

Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar

İYİMSER SENARYODA 8 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Altının geleceğine dair en dikkat çekici projeksiyonlardan biri Wells Fargo Securities’den geldi. Kurumun Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, iki farklı senaryoyu kamuoyuyla paylaştı. Kwon, olası bir iyimser senaryoda fiyatların ons başına 8 bin dolara kadar ulaşabileceğini öngörürken, aksi bir durumda altının 2027 sonuna kadar 4 bin 500 dolara gerileyebileceğini ifade etti.

Piyasalar şimdi bölgedeki askeri hareketliliğe ve ABD’den gelecek ekonomik verilere kilitlenmiş durumda. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın enerji maliyetleri üzerindeki baskısı sürerken, yatırımcılar Fed'in faiz indirim döngüsünün altın fiyatlarına vereceği olası ivmeyi takip etmeye devam ediyor.

