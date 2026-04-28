Yılın satın alımı: 16,4 milyar dolarlık imzalar atıldı!

İngiliz enerji devi Shell, Kanadalı şirket ARC Resources'ı yaklaşık 16,4 milyar dolarlık bir işlemle satın aldığını duyurdu. Bu işlem, son yıllarda enerji sektöründe gerçekleşen en büyük satın almalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu, yaklaşık 2,8 milyar dolarlık borcun da hesaba katıldığı, işletme değerinin belirlenmesiyle ilgili bir değerlendirmedir; şirketin öz sermayesi ise yaklaşık 13,6 milyar dolardır.

SHELL, KANADALI DEVLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Bu hamleyle Shell, dünyanın petrol ve doğal gaz üretiminde kilit bölgelerinden biri olan Batı Kanada'daki varlığını önemli ölçüde güçlendiriyor.

130477-shutterstock-2250317479-f.webp

Shell CEO'su Wael Sawan, bu satın almanın Kanada'yı şirketin temel iş alanlarından biri olarak daha da güçlendireceğini söyledi.

Öte yandan, ARC Resources'ın ilk yöneticisi Terry Anderson, küresel gruba katılmanın şirketin tüm potansiyelini gerçekleştirmesine ve enerji sektörünün geleceğinde önemli bir rol oynamasına olanak sağlayacağını belirtti.

Büyük kaynaklar ve üretim

ARC Resources, dünyanın en enerji zengini bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kanada'nın Britanya Kolombiyası ve Alberta eyaletlerindeki petrol ve doğalgaz yataklarını işletmektedir.

Şirket, günlük yaklaşık 400.000 varil petrol eşdeğeri üretim kapasitesiyle Kanada'nın en önemli üreticilerinden biri konumunda.

Petrol ve doğal gazın yanı sıra, daha ileri işleme ve endüstriyel kullanım için hayati önem taşıyan doğal gaz kondensatları da üretmektedir.

Bu satın alma, küresel pazardaki değişiklikler, enerji ürünlerine yönelik artan talep ve maliyetleri optimize etme ihtiyacı nedeniyle enerji sektörünün yoğun bir konsolidasyon döneminden geçtiği bir zamana denk geliyor.

Shell'in Kanada'da zaten gelişmiş operasyonları bulunuyor, bu nedenle ARC Resources'ın satın alınması, şirketin bu bölgedeki üretim ve lojistik altyapısını daha da güçlendirecek .

İşlem, her iki şirketin yönetim kurulları tarafından zaten onaylandı ve şu anda düzenleyici ve diğer gerekli onayların alınması sürecinde. Anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Planlandığı gibi uygulanırsa, bu, 2026 yılında dünyanın en önemli enerji satın alımlarından biri olabilir ve küresel petrol ve doğalgaz piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir.

