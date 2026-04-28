Altında Hürmüz düğümü: Gözler Fed'de

ABD ve İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden ve enerji tedarik zincirini kopma noktasına getiren çatışmalar, piyasalarda belirsizliği körüklemeye devam ediyor.

Tarafların diplomatik çözüm arayışlarına odaklandığına dair sinyallere rağmen, altın fiyatları dar bir bantta hareket ederek kararsız yapısını koruyor. Haftanın ilk gününde yüzde 0,6 oranında değer kaybeden külçe altın, yeni güne ons başına 4.695 dolar seviyelerinden başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PAZARLIK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik kurmaylarıyla İran’ın son barış hamlesini masaya yatırdı. Tahran yönetiminin, limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması karşılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açmayı teklif ettiği belirtiliyor.

Ancak ABD tarafı, olası bir uzlaşma için "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceğini vurguluyor.

Günlük enerji geçişlerini durma noktasına getiren bu gerginlik; ham petrol, doğalgaz ve çeşitli petrol türevlerinin küresel akışını ciddi şekilde kısıtlıyor. İran’ın önerisi, nükleer programla ilgili kritik görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesini de kapsıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK UZUYOR

Heraeus Precious Metals bünyesinde işlem yapan (trader) Marc Loeffert, yayımladığı değerlendirme notunda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiği her dakikanın piyasadaki huzursuzluğu artırdığını ifade etti. Loeffert, "Hürmüz Boğazı kapalıyken ateşkes sürecinin belirsiz bir vadeye yayılması, ekonomik öngörülebilirliği zayıflatıyor. Uzun vadede ise ekonomik durgunluk (resesyon) ve artan fiyatların bir araya gelmesi, altın boğa piyasası için elverişli bir ortam oluşturabilir" tespitinde bulundu.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Bu hafta gözler sadece savaş hattında değil, aynı zamanda merkez bankalarının atacağı adımlarda olacak. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası, Japonya, İngiltere ve Kanada merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.

Sekiz haftadır süren çatışmaların tetiklediği enerji arzı sıkıntısı, enflasyon riskini yukarı taşıyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ya da yeni artışlara gitme ihtimalini masada tutuyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalırken; kıymetli metal, çatışmaların başladığı şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 11 oranında değer kaybına uğradı.