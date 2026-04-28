Altında Hürmüz düğümü: Gözler Fed'de

Küresel piyasalar ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde yön bulmaya çalışırken, diplomatik temas haberleri altındaki ateşi söndürmeye yetmedi. Şimdi gözler Fed başta olmak üzere merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararında.

ABD ve İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden ve enerji tedarik zincirini kopma noktasına getiren çatışmalar, piyasalarda belirsizliği körüklemeye devam ediyor.

Altını satan pişman olacak! İslam Memiş tarih verdiAltını satan pişman olacak! İslam Memiş tarih verdi

Tarafların diplomatik çözüm arayışlarına odaklandığına dair sinyallere rağmen, altın fiyatları dar bir bantta hareket ederek kararsız yapısını koruyor. Haftanın ilk gününde yüzde 0,6 oranında değer kaybeden külçe altın, yeni güne ons başına 4.695 dolar seviyelerinden başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PAZARLIK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik kurmaylarıyla İran’ın son barış hamlesini masaya yatırdı. Tahran yönetiminin, limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması karşılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açmayı teklif ettiği belirtiliyor.

Ancak ABD tarafı, olası bir uzlaşma için "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceğini vurguluyor.

Günlük enerji geçişlerini durma noktasına getiren bu gerginlik; ham petrol, doğalgaz ve çeşitli petrol türevlerinin küresel akışını ciddi şekilde kısıtlıyor. İran’ın önerisi, nükleer programla ilgili kritik görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesini de kapsıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK UZUYOR

Heraeus Precious Metals bünyesinde işlem yapan (trader) Marc Loeffert, yayımladığı değerlendirme notunda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiği her dakikanın piyasadaki huzursuzluğu artırdığını ifade etti. Loeffert, "Hürmüz Boğazı kapalıyken ateşkes sürecinin belirsiz bir vadeye yayılması, ekonomik öngörülebilirliği zayıflatıyor. Uzun vadede ise ekonomik durgunluk (resesyon) ve artan fiyatların bir araya gelmesi, altın boğa piyasası için elverişli bir ortam oluşturabilir" tespitinde bulundu.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Bu hafta gözler sadece savaş hattında değil, aynı zamanda merkez bankalarının atacağı adımlarda olacak. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası, Japonya, İngiltere ve Kanada merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.

Dünyanın en güçlü bankasında görev değişiyor!Dünyanın en güçlü bankasında görev değişiyor!

Sekiz haftadır süren çatışmaların tetiklediği enerji arzı sıkıntısı, enflasyon riskini yukarı taşıyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ya da yeni artışlara gitme ihtimalini masada tutuyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında baskı altında kalırken; kıymetli metal, çatışmaların başladığı şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 11 oranında değer kaybına uğradı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Son dakika | Q Bank'a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltında
Kapı aralandı gözler AYM'de: Emekliye 22 bin lira zam!