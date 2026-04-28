Destek bitiyor, sanayici daha fazlasını istedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresinin dolmasına sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu. 30 Nisan itibarıyla yürürlükten kalkacak olan uygulamanın en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, mevcut destek miktarının komik düzeyde kaldığına işaret etti.

"YÜZDE 3’LÜK DESTEK DEVEDE KULAK KALIYOR"

Hali hazırda uygulanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin reel sektörün yarasına merhem olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, uygulamanın şartlarının da sanayiciyi yorduğunu belirtti.

Dünya'da yer alan habere göre TOBB Başkanı, "Yüzde 3’lük oran hem yetersiz kalıyor hem de uygulama şartları reel sektör açısından oldukça ağır işliyor. Bu sistemin daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi şart" diyerek ekonomi yönetimine revizyon çağrısı yaptı.

İHRACATÇI REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu ve ihracat pazarlarında korumacılığın arttığı bir dönemde, Türkiye’deki üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerinin risk altında olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Sanayi ve ihracat tarafının rekabetçiliğinin korunması kritik önem taşıyor. Mevcut destek mekanizması firmalar için önemli olsa da bu haliyle yeterli katkıyı sunamıyor. Destek oranının artırılması, sanayiciye ve ihracatçıya moral verecektir."

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMAN KRİZİ

Hisarcıklıoğlu, döviz dönüşüm desteğinin sadece bir süreliğine uzatılmasının yetmeyeceğini, aynı zamanda finansman koşullarının iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.