ABD'li dev bankadan Şimşek ekibine soğuk duş

ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın küresel piyasalarda yarattığı sarsıntı nisan ayı verilerine yansırken, yabancı finans kuruluşları Türkiye ekonomisine dair karamsar raporlarını yayımlamaya başladı. Bu kapsamda, Citigroup (Citi) tarafından hazırlanan son değerlendirme, ekonomi gündemine damga vurdu.

ENERJİ FİYATLARI DEZENFLASYON SÜRECİNİ BALTALIYOR

Citi ekonomisti İlker Domaç tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin fiyat istikrarına ulaşma çabası ciddi şüphelerle şekilleniyor. Orta Doğu’da derinleşen savaşın tetiklediği yüksek enerji maliyetlerinin, enflasyonu düşürme çabalarını zorlaştıran en temel etken olduğu ifade edildi. Domaç’ın analizine göre, sektörel bazdaki enflasyon beklentileri, fiyatlardaki düşüş hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinden çok daha yavaş kalacağına işaret ediyor.

KUR İSTİKRARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Yayımlanan raporda, yalnızca döviz kurundaki istikrarın enflasyon beklentilerini dizginlemek adına kafi gelmeyebileceği belirtildi. Sürece eşlik eden rekabetçilik kaygılarının da dezenflasyon hedeflerini zorlaştırdığı vurgulandı. Analizde ayrıca, hedeflere ulaşılabilmesi adına para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlama yapılabileceği ve bununla birlikte faiz artışının da bir alternatif olarak masada olduğu kaydedildi.

FAİZ ARTIŞI İÇİN İKİ KRİTİK GÖSTERGE

Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doğrudan bir sıkılaşma adımı atması için iki ana koşulu takip edeceğini öngördü. Buna göre takip edilecek kritik göstergeler şunlar:

Merkez Bankası rezervleri üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi.

Yurt içi yerleşiklerin (milyonların ve şirketlerin) mevduat tercihlerinde ve tasarruf davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması.