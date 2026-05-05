Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ait "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan istatistiklere göre, 2025 yılını 100 baz kabul eden Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri baz alındığında Nisan ayında bir önceki aya oranla 1,59 puanlık bir tırmanışla 106,30 seviyesine ulaştı. Söz konusu endeks, Mart ayında 104,71 basamağında bulunuyordu.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hazırlanan reel efektif döviz kuru endeksi de bu süreçte 0,64 puanlık bir yükselişle 102,16 değerine çıktı. Elde edilen bu veriler ışığında Türk lirasının piyasa değeri, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 5,80 puan, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise 3,04 puanlık bir artış göstermiş oldu.

TL’NİN DEĞERLENME NEDENİ: ENFLASYON BASKISI

TCMB tarafından yapılan teknik değerlendirmede, Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksindeki bu yukarı yönlü hareketin nedenlerine ilişkin şu teknik ayrıntılara yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, avro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır."

Hazırlanan analiz raporunda, Türkiye’deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişiminin endeksteki yükselişe doğrudan katkı sağladığı belirtildi. Buna karşılık dünya tüketici fiyat sepeti ile nominal döviz kuru sepetindeki değişimlerin ise endeksi aşağı çekici bir tesir oluşturduğu not edildi.