Eski MASAK Başkan Yardımcısı'nın hesabı engellendi

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir adli inceleme çerçevesinde, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla geçtiğimiz günlerde emniyet güçlerince gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Eski MASAK başkan yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı

Başak’ın kamuoyunu bilgilendirdiği sosyal medya platformu X üzerindeki hesabı, alınan son kararla erişime engellendi.

“BU YAPILANLARI HİÇ HAK ETMİYORUZ”

Hesabının kapatılmasının ardından bir duyuru yapan Ramazan Başak, engelleme kararının arkasında belirli bir grubun şikayetinin olduğunu iddia etti.

Başak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Değerli Vatandaşlarım, Değerli Takipçilerim. Tahmin edebileceğiniz grubun şikayeti ile X hesabım bugün erişime kapatıldı. Bunu kişisel bir mesele olarak değerlendirmiyorum. Bu yapılanları hiç hak etmiyoruz. Ülkem adına çok ama çok üzüldüm. Şimdilik hoşça kalın.''

NE OLMUŞTU?

Ramazan Başak’la ilgili süreç, İstanbul Altın Rafinerisi’ne (İAR) yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkındaki paylaşımlarıyla başlamıştı. Başak, söz konusu operasyonda tutuklanan rafineri sahibi Ö.Ç.’nin tahliye edilmesinin ardından, sistemin nasıl işlediğine dair çok ciddi iddiaları gündeme getirmişti.

Başak’ın sosyal medya üzerinden sorduğu ve henüz yanıtlanmayan teknik detaylar özetle şunlardı:

Dışarıdan getirilen altının burada eritildiği ve asit solüsyonlarıyla harmanlanarak işlenmiş ürün gibi gösterildiği öne sürülüyor.

Bu yöntemle yasal yollardan yurt dışına çıkarılan ürünler üzerinden toplamda 544 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığı iddia ediliyor.

Kurulan bu düzenekle kamu maliyesinin sistemli bir şekilde 13 milyon dolar zarara uğratıldığı dile getiriliyor.

KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ

Geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Hayali İhracat Komisyonu’nda da görev yapan Başak, 90’lı yıllardaki senaryoların bugün de tekrarlandığını savundu.

İAR operasyonunda gündeme gelen teşviklerin alınabilmesi için bahsi geçen 544 milyon doların Türkiye’ye giriş yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Başak, şu kritik soruyu yöneltmişti: "Bu para çok büyük bir ihtimalle kara paradır. Neden 544 milyon dolarla ilgili hiçbir iddia gündeme gelmedi veya geldi de kamuya mı açıklanmadı?"