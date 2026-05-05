Yapay zeka devlerinden üç şirketin CEO'su hisselerini topluca satıyor!

Piyasadaki 'kusursuz iyimserlik' dönemi, içeriden gelen bu satış sinyalleriyle yerini temkinli bir bekleyişe mi bırakıyor?

Yapay zekâ patlaması yatırımcı ilgisinin en büyük itici gücü haline geldi ancak pazarın geleceğine dair endişe verici sinyaller şimdiden mevcut.

Büyük yapay zeka şirketlerinin yöneticileri hisselerini toplu olarak satıyor. Analistlere göre, üç yapay zeka devinin hisselerinin toplam değeri 4,6 milyar doları buluyor ve bu da piyasa için endişe verici bir sinyal.

Nvidia, Palantir Technologies ve Broadcom yöneticileri, yapay zeka patlaması sırasında aktif olarak kar elde ederken, kendi hisselerini neredeyse hiç geri almıyorlar; bu da piyasanın aşırı ısınmasıyla ilgili endişeleri artırıyor.

Yapay zekâ patlaması, 1990'lardaki internet devriminden bu yana yatırımcı ilgisini en çok artıran faktör haline geldi. Yapay zekâ altyapısı ve yazılım çözümleri geliştiren şirketler, kendilerini trilyonlarca dolarlık bir pazarın merkezinde buldular.

Yapay zeka alanında lider şirketlerin piyasa değeri hızla artıyor. Ancak bu şirketlerdeki içeriden bilgiye dayalı işlemlerle ilgili son veriler, sektörde artan bir temkinliliğe işaret ediyor.

Mevcut yapay zeka döngüsündeki üç kilit oyuncu Nvidia, Palantir Technologies ve Broadcom'dur. Bu şirketler, bilgi işlem gücüne, veri analizine ve ağ altyapısına olan talebin hızlı büyümesinden faydalanmıştır.

Başarıları etkileyici: Broadcom 2024 yılında 1 trilyon dolar ve üzeri piyasa değerine sahip şirketler kulübüne katıldı, Nvidia 2025 yılında piyasa değeri 5 trilyon doları aşan tarihteki ilk şirket oldu ve Palantir hisseleri 2022 sonundan bu yana %2000'den fazla yükseldi.

Ancak, bu şirketlerin iç işleyişine en aşina olan kişiler -üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri- hisse senedi piyasasındaki pozisyonlarını aktif olarak azaltmaya başladılar.

Fool dergisinde yayınlanan bir habere göre, zorunlu bildirimlerden derlenen verilere göre, şirket içindekiler son 12 ayda yaklaşık 4,6 milyar dolarlık hisse senedi sattı.

Şirketlere göre incelendiğinde tablo şöyle: Nvidia yöneticilerinin hisse senedi net satışları yaklaşık 2,4 milyar dolar, Broadcom'un yaklaşık 1,14 milyar dolar ve Palantir Technologies'in ise 1 milyar doların biraz üzerinde. Bunlar, en büyük teknoloji şirketlerinin standartlarına göre bile önemli miktarlar.

İçeriden bilgiyle satış her zaman kendi başına kötü bir şey değildir. Yöneticiler genellikle maaşlarının büyük bir kısmını hisse senedi veya opsiyon olarak alırlar ve bunları vergi yükümlülüklerini karşılamak veya kişisel varlıklarını çeşitlendirmek için satarlar.

Ancak burada kilit gösterge, satışlar ve satın alımlar arasındaki asimetridir. Satışlar birçok faktörden kaynaklanabilirken, içeriden yapılan satın alımlar neredeyse her zaman tek bir şeyi gösterir: gelecekteki büyümeye olan güven. Ve bu sinyal şu ​​anda neredeyse yok denecek kadar az.

Nvidia, geçtiğimiz yıl tek bir içeriden hisse alımı bile kaydetmezken, Palantir Technologies ve Broadcom milyarlarca dolarlık satışlarına rağmen sırasıyla sadece 3,3 milyon dolar ve 1,5 milyon dolarlık hisse alımı bildirdi.

Bir diğer endişe ise şirketlerin geleneksel ölçütlerle değerlenmesidir. Hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini değerlendirmek için sıklıkla kullanılan fiyat-satış (P/S) oranı, tarihsel olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Nisan ayı sonu itibarıyla bu oran Nvidia için yaklaşık 24, Broadcom için 28 ve Palantir Technologies için 81 civarındaydı.

Buna karşılık, son on yıllarda, teknoloji sektöründeki büyük yükselişin zirvesindeki şirketler için 30'un üzerindeki fiyat-satış oranları genellikle balonlarla ilişkilendirilmiştir. Bu, mutlaka bir çöküş anlamına gelmez, ancak uzun vadede karşılanması zor olan yüksek beklentilere işaret eder.

Bu durum karmaşık bir tablo oluşturuyor. Bir yandan, yapay zeka sektöründeki büyümenin temel itici güçleri güçlü kalmaya devam ediyor; işlem gücü, veri ve altyapıya olan talep artmaya devam ediyor. Öte yandan, şirket içi faaliyetler, mevcut piyasa değerlemelerinin cazibesi konusunda belirsizlik olduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar için bu, daha temkinli bir yaklaşımın gerekli olduğu anlamına geliyor. Yapay zeka pazarı hala teknoloji sektörünün en umut vadeden pazarlarından biri gibi görünüyor, ancak piyasa katılımcılarının kendilerinden gelen sinyaller, koşulsuz iyimserlik döneminin sona ermekte olduğunu gösteriyor.