Bulutların üzerinde fiber hızı: 10 bin metrede gigabit hızı başlıyor!

Bazı havayollarındaki yolcular 2027'den itibaren gigabit internet hizmeti alacak. Starlink, Airbus A350 ve A380 uçaklarındaki yolculara yüksek hızlı internet hizmeti sunacak.

Singapore Air'in yaptığı açıklamaya göre, yeni hizmet Airbus A350-900 ve Airbus A380 uçaklarındaki yolculara sunulacak. Teknoloji, 10.000'den fazla alçak yörünge uydusu ve havaalanı terminali kullanarak anten başına 1 Gbps'ye kadar hız sağlıyor.

Yolcular neredeyse kesintisiz internet bağlantısına sahip olacaklar: Kalkıştan inişe kadar uçuş boyunca yüksek kaliteli videolar izleyebilecek, sosyal medyada sohbet edebilecek, çevrimiçi oyun oynayabilecek ve büyük dosyalar gönderebilecekler.

Ağ erişimi, sadakat programı üyeleri ve premium müşteriler de dahil olmak üzere tüm havayolu yolcuları için ücretsiz olacaktır.

Singapore Airlines Müşteri Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Yeo Fei Theik, “Hızlı ve sorunsuz internet bağlantısı günümüz seyahatlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Singapore Airlines artık tüm filosunda en kapsamlı ücretsiz uçak içi Wi-Fi hizmetini sunuyor” dedi.

SpaceX'in Starlink Kurumsal Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Fritsch, yolcuların ve mürettebatın yakında seyahat ederken kesintisiz, düşük gecikmeli bağlantının keyfini çıkarabileceğini söyledi.

"Mesafeden bağımsız olarak, Starlink seyahat deneyimini yeniden tanımlıyor," diye ekledi.

Bu arada, Starlink ekipman tedarikçilerinden biri, uydu internet kullanıcı sayısının iki yıl içinde 100 milyonu, dört yıl içinde ise 200 milyonu aşacağını öngörüyor.