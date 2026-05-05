Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi

Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Yayınlanma:
Milyonlarca memur ve emeklinin alacakları fark yüksek enflasyon karşısında eriyince Memur-Sen ara zam talebinde bulundu. Memur-Sen'in talebinin sorulduğu AKP Grup Başkanı Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı verileriyle enflasyonun yıllık bazda yüzde 32,37’ye tırmanması, milyonlarca ücretli çalışan ve emeklide ek zam beklentisi yarattı. Ancak iktidar kanadından gelen son açıklama, mutfaktaki yangına rağmen cüzdanların nefes almayacağını ortaya koydu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON YÜKSELDİ AMA ZAM KAPISI KAPALI

Basın mensuplarının, nisan ayı enflasyonunun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak açıklanması üzerine Memur-Sen gibi sendikalardan gelen ara zam taleplerini hatırlatarak, "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı?" sorusuna, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" yanıtını verdi.

ENFLASYONUN NEDENİNİ BULDULAR

Güler, enflasyondaki artışın nedenlerine ve ara zam konusuna ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu
Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu