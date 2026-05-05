185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor

185 metre yüksekte yapılan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlata anlata bitiremediği Silifke Kalesi, gece müzeciliği kapsamında ziyarete açılıyor.

Mersin'in 185 metre yükseklikteki sarp kayalar üzerine inşa edilmiş olmasıyla ünlü Silifke Kalesi, gece müzeciliği kapsamında ziyarete açılıyor. Tarihi kale Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de anlattığı kalede özel ışıklandırmaların yapımı, kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlanınca Haziran'da ziyarete açılmış olacak.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN ANLATA ANLATA BİTİREMEDİĞİ KALE ZİYARETE AÇILIYOR

Ünlü gezgin Evliya Çelebi, 1671 yılında ziyaret ettiği Silifke Kalesi’ni Seyahatname’sinde büyük bir hayranlıkla anlatmıştır. Kaleyi "bir yalçın kayalı tepe üzerinde, badem şeklinde, çok sağlam bir taş bina" olarak tarif eden Çelebi, o dönemde kalede 23 adet kule, yaklaşık 60 toprak örtülü ev ve Sultan Bayezid Camii'nin bulunduğunu kaydetmiştir.

Tarihi boyunca Helenistik, Roma, Bizans ve Karamanoğlu dönemlerinden izler taşıyan, 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılan kale, bugün karakteristik bir Orta Çağ kalesi silüetine sahiptir.

Çelebi'nin "giden gülmez ve sıpasını bulamaz" diyerek sarp yollarına ve görkemine vurgu yaptığı bu stratejik yapı, Haziran ayı itibarıyla modern ışıklandırmalarla donatılarak bölge turizmine "gece müzeciliği" konseptiyle yeniden kazandırılacak.

185 METRE YÜKSEKTE!

Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz bir yerleşim yeri olan Silifke Kalesi, sarp bir akropol üzerinde bölgeye hakim bir noktada bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında 2011 yılından bu yana yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi.

Arkeolojik araştırmalar nedeniyle 2015 yılında ziyarete kapatılan kale, hem güvenlik önlemlerinin artırılması hem de çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla kapılarını yeniden açacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, bölgede yaz sıcaklarının 42 dereceye ulaştığına dikkat çekerek, kalenin gece müzeciliği uygulamasıyla ışıklandırılacağını belirtti. Bu sayede vatandaşların gündüz deniz turizmini yapıp, akşam saatlerinde serin bir atmosferde tarihi kaleyi ziyaret edebilmeleri hedefleniyor. (AA)

