İzmir'e çıkan 3 otoyol da özelleştiriliyor: Takvim belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, daha önce İzmir Çevre Yolu’na dair gündeme getirdiği özelleştirme iddialarını yeni belgelerle bir adım öteye taşıdı. Ücretli çalışanların ve milyonların vergileriyle yapımı tamamlanan yolların, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesinden çıkarılarak özel sektöre devredileceğini duyuran Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden "İşte AKP’nin İzmir’deki otoyolları özelleştirme takvimi!" başlığıyla kritik veriler paylaştı.

ÜÇ DEV OTOYOL PAKETE GİRDİ

Yavuzyılmaz’ın tespitlerine göre, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan ve halihazırda kamu eliyle işletilen üç önemli güzergah 25 yıllığına özelleştirme kapsamına alındı. Bu yollar şunlar:

İzmir-Aydın Otoyolu,

İzmir-Çeşme Otoyolu,

İzmir Çevre Otoyolu.

2026 yılından itibaren bu üç güzergahı kapsayan yapım işleri ihalelerine ilk kez "özelleştirme maddesi" eklendiği belgelendi. Yavuzyılmaz, 2026 yılı öncesindeki ihalelerde böyle bir hükmün bulunmadığını özellikle vurguladı.

"ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK DİYENLERE SORUYORUM!"

Özelleştirme iddialarını reddeden yetkililere tepki gösteren Deniz Yavuzyılmaz, ihale sözleşmelerindeki değişikliği şu sözlerle sorguladı: "Madem özelleştirme yapılmayacak, o zaman bu özelleştirme maddesinin bu ihale sözleşmesinde ne işi var?"

SEÇİM ÖNCESİ "TOPLU PARA" PLANI

İhale detaylarındaki süre sınırına dikkat çeken Yavuzyılmaz, 2026 yılında yapılan bu işlerin yapım süresinin 240 günle (8 ay) kısıtlandığını açıkladı.

Yavuzyılmaz'a göre bu sürenin seçilmesi, özelleştirme sürecinin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmek istendiğini gösteriyor.

İşte AKP'nin İzmir'deki otoyolları özelleştirme takvimi❗️



AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı Karayolları 2.Bölge Müdürlüğüne bağlı;



????İzmir-Aydın Otoyolu

????İzmir-Çeşme Otoyolu

????İzmir Çevre Otoyolu



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 4, 2026

Yavuzyılmaz, takvimin neden bu kadar sıkıştırıldığını şu sert ifadelerle açıkladı: "Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde!"