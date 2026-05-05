iPhone fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyat listesi

Apple Türkiye, iPhone 17 modellerinin fiyatlarında artışa gitti. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükselirken, daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro 119.999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max ise 132.999 TL’ye çıktı.

En çok tercih edilen telefonlar arasında yer alan iPhone modellerine yeni bir zam yapıldı. Apple, bugün itibarıyla iPhone 17 serisinin fiyatlarını güncelleyerek artırma kararı aldı.

Buna göre, iPhone 17 (128 GB) 77 bin 999 liradan 84 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro (256 GB) 107 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119 bin 999 liradan 132 bin 999 liraya, iPhone Air (256 GB) 97 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya yükselmiş oldu.

Başka bir deyişle yüzde 10 civarında artış gerçekleşti.

AIRPODS FİYATLARI DA YÜKSELDİ

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

iPhone 17 geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldığında dolar kuru 41,20 TL seviyelerindeydi. Bugün ise kur 45,22 TL civarında seyrediyor. Böylece tanıtımından bu yana dolar yaklaşık yüzde 10 oranında yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

