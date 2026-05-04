Iphone ve Samsung karşısında tir tir titredi: En iyisi seçildi

Mobil fotoğrafçılık teknolojilerindeki rekabet, bağımsız test kuruluşu DxOMark’ın son raporuyla yeni bir boyut kazandı. Amiral gemisi akıllı telefonların mercek altına alındığı güncel listede, zirve el değiştirerek yeni bir performans standardına ulaştı. Teknoloji dünyasının en çok merak edilen modelleri fotoğraf ve video kalitelerine göre sıralanırken, Huawei'nin son hamlesi rakiplerine karşı net bir üstünlük sağladı.

IPHONE VE SAMSUNG KARŞISINDA TİR TİR TİTREDİ

DxOMark tarafından paylaşılan Mayıs 2026 verilerinde en büyük sürpriz, sektörün dev markaları olan Samsung ve Apple cephesinde yaşandı. Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, testlerde toplam 157 puan alarak beklentilerin altında kaldı ve listenin 18. sırasına kadar geriledi.

Benzer bir tabloyu paylaşan iPhone 16 Pro da aynı puanla gerilerde yer bulabildi. Listenin üst sıralarında yer alan iPhone 17 Pro ise 168 puanla üçüncülüğü paylaşırken, Huawei’nin ulaştığı skorların uzağında kaldı.

Dev markaların üst segmentte beklenen etkiyi yaratamadığı bu dönemde, yeni modellerin sunduğu performans farkı dikkat çekti.

EN İYİSİ SEÇİLDİ: HUAWEİ PURA 80 ULTRA

Yapılan kapsamlı testler sonucunda Huawei Pura 80 Ultra, hem fotoğraf hem de video performansıyla dünyanın en iyi kamera deneyimini sunan akıllı telefonu seçildi. Fotoğraf çekimlerinde 180 puan, video testlerinde ise 166 puan alarak toplamda 175 ortalama puana ulaşan cihaz, açık ara liderliğe oturdu.

Cihazın bu başarısının arkasında; 50 MP ana kamera, 50 MP ve 12.5 MP olmak üzere iki ayrı periskop telefoto lens ile 40 MP ultra geniş açı lensten oluşan iddialı donanım yapısı bulunuyor.

Özellikle zoom kabiliyeti ve düşük ışık çekimlerinde yeni bir dönem başlatan model, Türkiye pazarında 94.999 TL olarak açıklanan başlangıç fiyatıyla profesyonel kullanıcıları hedefliyor.

RAKİPLER ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Listenin üst sıralarında Huawei’yi takip eden diğer markalar arasında da rekabet oldukça yakın seyrediyor. Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro yer alırken; üçüncülük koltuğunu 168 puanla OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro paylaştı.

Bu isimleri sırasıyla şu modeller takip etti:

vivo X200 Ultra: 167 puan

OPPO Find X9 Pro: 167 puan

Xiaomi 17 Ultra: 167 puan

Huawei Pura 80 Ultra'nın zirveye yerleşmesiyle birlikte, mobil fotoğrafçılık pazarında dengeler yeniden şekillenirken, gözler listenin gerisinde kalan üreticilerin bir sonraki hamlesine çevrildi.