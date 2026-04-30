Apple’da bayrak değişimi: İki süper güç, tek CEO

Apple ürünlerinin büyük çoğunluğunun Çin'de yerel taşeronlar tarafından üretildiği bir sır değil. Son zamanlarda Apple'ın Hindistan'a taşınması, iPhone üretiminin %25'e varan bir kısmının Çin'in en kalabalık komşu ülkesinde yoğunlaşmasına yol açtı.

Bu arada, iPhone satışları Apple'ın gelirinin yarısını oluşturmaya devam ediyor, bu nedenle bu akıllı telefonların üretim coğrafyası ABD yetkilileri tarafından sıkı kontrol altında tutuluyor. Şirket, geçen mali çeyreğe ait sonuçlarını bu haftanın sonunda açıklayacak.

Apple, iPhone montajının tamamen Çin dışında yapılmasını sağlasa bile, gerekli bileşenlerin tedarikçileri ülkede kalmaya devam edecek ve bu da şirketin Çin'e olan bağımlılığını azaltmasını son derece zorlaştıracaktır.

Ancak Eylül ayında Apple CEO'su olarak göreve başlayacak olan John Ternus, kalan üç yılda ABD ekonomisine 600 milyar dolar yatırım yapmayı öngören bir planı hayata geçirmek zorunda kalacak.

TSMC'nin silikon levha işleme tesislerinin ve GlobalWafers'ın üretim tesislerinin ABD'de bulunmasının, diğer bileşen tedarikçileri Çin'de kalacağı için iPhone üretiminin yerelleştirilmesi üzerinde çok az etkisi olacaktır.

Apple'ın ölçeği, mevcut bellek kıtlığında ona belirli bir avantaj sağlıyor. Taşeronlar aracılığıyla yılda yaklaşık 250 milyon iPhone üretiyor ve bellek çiplerinin en büyük alıcılarından biri olmaya devam ediyor. Bu da bellek tedarikinde tercihli şartlar müzakere etmesine olanak tanıyor.

Mevcut bellek fiyatlarındaki dinamikler göz önüne alındığında, JPMorgan analistleri, iPhone üretim maliyetlerindeki bellek çiplerinin payının mevcut %10'dan gelecek yıl %45'e kadar yükseleceğini tahmin ediyor.

Talepteki mevsimsel dalgalanmaları dengelemek için Apple, bu yıldan itibaren yeni akıllı telefon modellerinin duyurularını Eylül ayında yoğunlaştırmak yerine kademeli olarak yapmaya karar verdi. İlk iPhone 18 serisi modelleri nihayetinde önümüzdeki yılın baharında piyasaya sürülecek.

Bu sonbaharda, Ternus'un Apple'ın CEO'su olarak göreve başlamasından sadece birkaç hafta sonra, şirketin yeni ailenin amiral gemisi modellerini, esnek ekranlı ilk katlanabilir iPhone da dahil olmak üzere, tanıtması bekleniyor.

Ancak Apple, yüksek bellek fiyatlarının etkisini süresiz olarak göz ardı edemez ve kar marjlarından ödün veremez. Şirketin ürünleri daha pahalı hale gelirse, tüketicilerin fiyat değişikliklerine daha duyarlı olduğu ve Çinli rakiplerin oldukça güçlü olduğu Hindistan ve Çin'deki konumunu kaçınılmaz olarak zayıflatacaktır.

Apple, iPhone fiyatlarındaki artışı sınırlamaya karar verirse, pazar payını artırma şansına sahip olacaktır.

Ancak Tim Cook Eylül ayında şirketten ayrılmayacak; icra kurulu başkanı pozisyonunu üstlenecek, bu da şirketin günlük operasyonları üzerinde neredeyse her gün etkili olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Cook'un, çoğunluğu Çin'de bulunan mevcut bileşen tedarikçileriyle Apple'ın ilişkilerini sürdürmeye devam etmesi muhtemel. Bu anlamda, şirketin iş geliştirme yolu sadece Ternus tarafından değil, aynı zamanda Cook tarafından da belirlenecek.